https://ria.ru/20231123/moldaviya-1911263261.html

Оппозиция выдвинет в парламенте инициативу об отмене режима ЧП в Молдавии

Оппозиция выдвинет в парламенте инициативу об отмене режима ЧП в Молдавии - РИА Новости, 23.11.2023

Оппозиция выдвинет в парламенте инициативу об отмене режима ЧП в Молдавии

Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов (БКС) намерен на ближайшем заседании парламента в пятницу выдвинуть инициативу о немедленной отмене... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:06

2023-11-23T11:06

2023-11-23T11:06

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майя санду

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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов (БКС) намерен на ближайшем заседании парламента в пятницу выдвинуть инициативу о немедленной отмене режима ЧП в стране. Ранее правительство Молдавии предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 30 дней. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция не раз выступала против продления режима ЧП. "На заседании парламента в пятницу Блок коммунистов и социалистов вновь выдвинет проект решения о немедленной отмене режима ЧП… БКС последовательно и четко выступает против управления публичными делами Молдовы в нескончаемом состоянии ЧП. Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) демонстрируют полный цинизм и неуважение к соблюдению законов и норм, общественному мнению, замечаниям и критике оппозиции и экспертов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале вице-спикера, главы фракции БКС Влада Батрынчи. Он уточняет, что целый ряд решений, принятых комиссией по ЧС, не только выходит за рамки мандата, утвержденного парламентом республики, но и напрямую нарушает конституцию страны и международные правовые нормы. "Ряд решений наносит прямой ущерб публичным интересам и бюджету Молдовы. Все решения, принятые в период чрезвычайного положения, будут подвергнуты ревизии и пересмотру. Все причастные привлечены к уголовной ответственности", - подчеркивается в сообщении. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за экономических проблем. В прошлом году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. С мая прошлого года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.

https://ria.ru/20231122/moldavia-1911195276.html

https://ria.ru/20231123/usatyy-1911254922.html

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в мире, молдавия, майя санду