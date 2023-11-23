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Фермеры въехали в центр Кишинева на сельхозтехнике, требуя отмены штрафов - РИА Новости, 23.11.2023
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18:05 23.11.2023 (обновлено: 18:27 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/moldavia-1911418584.html
Фермеры въехали в центр Кишинева на сельхозтехнике, требуя отмены штрафов
Фермеры въехали в центр Кишинева на сельхозтехнике, требуя отмены штрафов - РИА Новости, 23.11.2023
Фермеры въехали в центр Кишинева на сельхозтехнике, требуя отмены штрафов
Фермеры на сотнях единиц сельхозтехники въехали в столицу Молдавии, они начали активную фазу протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:05
2023-11-23T18:27
в мире
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кишинев
дорин речан
евросоюз
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КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Фермеры на сотнях единиц сельхозтехники въехали в столицу Молдавии, они начали активную фазу протеста, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг группа протестующих направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись его ответа, манифестанты решили направиться с техникой в центр города. "Нас не пытаются даже услышать, премьер внезапно уехал из города, встречаться с победителем местных выборов в Калараше. Это сейчас важно руководству страны, а не мы. Печально", - пожаловался фермер из Фалештского района Ион Бытка. Перед тем как выехать в Кишинев, в действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав от них освободить проезжую часть. В какой-то момент между фермерами и фермерами началась потасовка. Протестующих оттеснили. Однако несколько колоннам все-таки удалось заехать в город. "Нам отказали в обычном "зеленом коридоре", который мы просили — чтобы было сопровождение полиции, и не возникало хаоса в городе. Полиция спровоцировала потасовку", — сказал журналистам один из лидеров ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.
https://ria.ru/20231110/protest-1908758025.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, украина, кишинев, дорин речан, евросоюз, майя санду, молдавия
В мире, Украина, Кишинев, Дорин Речан, Евросоюз, Майя Санду, Молдавия
Фермеры въехали в центр Кишинева на сельхозтехнике, требуя отмены штрафов

Сотни фермеров въехали в центр Кишинева на сельхозтехнике, требуя отмены штрафов

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФермеры на тракторах участвуют в протестной акции на одной из улиц в Кишиневе. 22 ноября 2023
Фермеры на тракторах участвуют в протестной акции на одной из улиц в Кишиневе. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Фермеры на тракторах участвуют в протестной акции на одной из улиц в Кишиневе. 22 ноября 2023
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КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Фермеры на сотнях единиц сельхозтехники въехали в столицу Молдавии, они начали активную фазу протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг группа протестующих направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись его ответа, манифестанты решили направиться с техникой в центр города.
"Нас не пытаются даже услышать, премьер внезапно уехал из города, встречаться с победителем местных выборов в Калараше. Это сейчас важно руководству страны, а не мы. Печально", - пожаловался фермер из Фалештского района Ион Бытка.
Перед тем как выехать в Кишинев, в действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав от них освободить проезжую часть. В какой-то момент между фермерами и фермерами началась потасовка. Протестующих оттеснили. Однако несколько колоннам все-таки удалось заехать в город.
"Нам отказали в обычном "зеленом коридоре", который мы просили — чтобы было сопровождение полиции, и не возникало хаоса в городе. Полиция спровоцировала потасовку", — сказал журналистам один из лидеров ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.
В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники.
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Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.
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В миреУкраинаКишиневДорин РечанЕвросоюзМайя СандуМолдавия
 
 
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