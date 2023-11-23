https://ria.ru/20231123/mnogodetnye_semi-1911417485.html

Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена

Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена - РИА Новости, 23.11.2023

Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена

Депутаты заксобрания Красноярского края расширили категорию многодетной семьи и, согласно изменениям, под статус многодетных в крае теперь попадают семьи, где... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:03

2023-11-23T18:03

2023-11-23T18:03

красноярский край

михаил котюков

общество

многодетные семьи

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КРАСНОЯРСК, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Красноярского края расширили категорию многодетной семьи и, согласно изменениям, под статус многодетных в крае теперь попадают семьи, где старший ребенок достиг 23-летнего возраста, проходит очное обучение и живет с родителями, сообщил глава региона Михаил Котюков. Законопроект, расширяющий категорию многодетных семей, принят в четверг на сессии во втором чтении. "Как и обещал, навели порядок с понятием "многодетная семья" в крае...Раньше статус многодетных имели только те семьи, где воспитываются трое и более детей до 18 лет. Теперь он сохраняется и для семей, в которых старшему ребенку еще не исполнилось 23 года, и он очно учится в государственной образовательной организации и продолжает жить с родителями", - написал губернатор у себя в Telegram-канале. Он отметил, что благодаря этим изменениям более 16 тысяч семей в крае вновь обретут юридический статус многодетных и смогут получать соответствующие меры соцподдержки. Это, в том числе субсидии на ЖКУ, льготное питание в школах, оплата проезда в общественном транспорте, летний отдых и многое другое.

https://ria.ru/20231122/krasnoyarsk-1910955993.html

красноярский край

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красноярский край, михаил котюков, общество, многодетные семьи