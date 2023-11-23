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Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена - РИА Новости, 23.11.2023
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18:03 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/mnogodetnye_semi-1911417485.html
Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена
Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена - РИА Новости, 23.11.2023
Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена
Депутаты заксобрания Красноярского края расширили категорию многодетной семьи и, согласно изменениям, под статус многодетных в крае теперь попадают семьи, где... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:03
2023-11-23T18:03
красноярский край
михаил котюков
общество
многодетные семьи
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КРАСНОЯРСК, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Красноярского края расширили категорию многодетной семьи и, согласно изменениям, под статус многодетных в крае теперь попадают семьи, где старший ребенок достиг 23-летнего возраста, проходит очное обучение и живет с родителями, сообщил глава региона Михаил Котюков. Законопроект, расширяющий категорию многодетных семей, принят в четверг на сессии во втором чтении. "Как и обещал, навели порядок с понятием "многодетная семья" в крае...Раньше статус многодетных имели только те семьи, где воспитываются трое и более детей до 18 лет. Теперь он сохраняется и для семей, в которых старшему ребенку еще не исполнилось 23 года, и он очно учится в государственной образовательной организации и продолжает жить с родителями", - написал губернатор у себя в Telegram-канале. Он отметил, что благодаря этим изменениям более 16 тысяч семей в крае вновь обретут юридический статус многодетных и смогут получать соответствующие меры соцподдержки. Это, в том числе субсидии на ЖКУ, льготное питание в школах, оплата проезда в общественном транспорте, летний отдых и многое другое.
https://ria.ru/20231122/krasnoyarsk-1910955993.html
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красноярский край, михаил котюков, общество, многодетные семьи
Красноярский край, Михаил Котюков, Общество, Многодетные семьи

Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Красноярского края расширили категорию многодетной семьи и, согласно изменениям, под статус многодетных в крае теперь попадают семьи, где старший ребенок достиг 23-летнего возраста, проходит очное обучение и живет с родителями, сообщил глава региона Михаил Котюков.
Законопроект, расширяющий категорию многодетных семей, принят в четверг на сессии во втором чтении.
"Как и обещал, навели порядок с понятием "многодетная семья" в крае...Раньше статус многодетных имели только те семьи, где воспитываются трое и более детей до 18 лет. Теперь он сохраняется и для семей, в которых старшему ребенку еще не исполнилось 23 года, и он очно учится в государственной образовательной организации и продолжает жить с родителями", - написал губернатор у себя в Telegram-канале.
Он отметил, что благодаря этим изменениям более 16 тысяч семей в крае вновь обретут юридический статус многодетных и смогут получать соответствующие меры соцподдержки. Это, в том числе субсидии на ЖКУ, льготное питание в школах, оплата проезда в общественном транспорте, летний отдых и многое другое.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Красноярский крайМихаил КотюковОбществоМногодетные семьи
 
 
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