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Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена
Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена - РИА Новости, 23.11.2023
Губернатор: категория многодетных семей в Красноярском крае будет расширена
Депутаты заксобрания Красноярского края расширили категорию многодетной семьи и, согласно изменениям, под статус многодетных в крае теперь попадают семьи, где... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:03
2023-11-23T18:03
2023-11-23T18:03
красноярский край
михаил котюков
общество
многодетные семьи
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КРАСНОЯРСК, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Красноярского края расширили категорию многодетной семьи и, согласно изменениям, под статус многодетных в крае теперь попадают семьи, где старший ребенок достиг 23-летнего возраста, проходит очное обучение и живет с родителями, сообщил глава региона Михаил Котюков. Законопроект, расширяющий категорию многодетных семей, принят в четверг на сессии во втором чтении. "Как и обещал, навели порядок с понятием "многодетная семья" в крае...Раньше статус многодетных имели только те семьи, где воспитываются трое и более детей до 18 лет. Теперь он сохраняется и для семей, в которых старшему ребенку еще не исполнилось 23 года, и он очно учится в государственной образовательной организации и продолжает жить с родителями", - написал губернатор у себя в Telegram-канале. Он отметил, что благодаря этим изменениям более 16 тысяч семей в крае вновь обретут юридический статус многодетных и смогут получать соответствующие меры соцподдержки. Это, в том числе субсидии на ЖКУ, льготное питание в школах, оплата проезда в общественном транспорте, летний отдых и многое другое.
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красноярский край, михаил котюков, общество, многодетные семьи
Красноярский край, Михаил Котюков, Общество, Многодетные семьи
КРАСНОЯРСК, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Красноярского края расширили категорию многодетной семьи и, согласно изменениям, под статус многодетных в крае теперь попадают семьи, где старший ребенок достиг 23-летнего возраста, проходит очное обучение и живет с родителями, сообщил глава региона Михаил Котюков.
Законопроект, расширяющий категорию многодетных семей
, принят в четверг на сессии во втором чтении.
"Как и обещал, навели порядок с понятием "многодетная семья" в крае...Раньше статус многодетных имели только те семьи, где воспитываются трое и более детей до 18 лет. Теперь он сохраняется и для семей, в которых старшему ребенку еще не исполнилось 23 года, и он очно учится в государственной образовательной организации и продолжает жить с родителями", - написал губернатор у себя в Telegram-канале.
Он отметил, что благодаря этим изменениям более 16 тысяч семей в крае вновь обретут юридический статус многодетных и смогут получать соответствующие меры соцподдержки. Это, в том числе субсидии на ЖКУ
, льготное питание в школах, оплата проезда в общественном транспорте, летний отдых и многое другое.
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