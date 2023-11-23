https://ria.ru/20231123/mitvol-1911297815.html

Митволю дали больше времени на подготовку жалобы на приговор

Митволю дали больше времени на подготовку жалобы на приговор - РИА Новости, 23.11.2023

Митволю дали больше времени на подготовку жалобы на приговор

Красноярский краевой суд по ходатайству защиты бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года за хищения при строительстве метро,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:33

2023-11-23T12:33

2023-11-23T12:33

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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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КРАСНОЯРСК, 23 ноя – РИА Новости. Красноярский краевой суд по ходатайству защиты бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года за хищения при строительстве метро, вернул материалы в суд первой инстанции для более тщательного изучения защитой, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. В суде РИА Новости пояснили, что защита и осужденный считают, что после оглашения приговора ему было выделено мало времени для ознакомления с материалами. Таким образом, в суде первой инстанции снова рассмотрят вопрос о времени ознакомления с делом, и уже затем защита вернется в вышестоящий суд с апелляционной жалобой на сам приговор. "Суд рассмотрел в апелляционной инстанции ходатайство Олега Митволя на восстановление его права на ознакомление с материалами уголовного дела. Митволь и его адвокаты в ходатайстве заявили, что времени, предоставленного для ознакомления с делом, было недостаточно. Судебная коллегия по уголовным делам красноярского краевого суда постановила отменить постановление Железнодорожного районного суда Красноярска и вернуть дело в суд первой инстанции для реализации законного права на ознакомление Митволя с материалами дела", - сказано в сообщении. Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября приговорил Митволя, обвинявшегося по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в пользу Росжелдора в 741 миллиона рублей; еще более 200 миллионов будет взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день - Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Сторона защиты заявляла, что приговор будет обжалован. Следствие полагает, что на проекте красноярского метро, строительство которого ведется с переменным успехом с 1995 года, участники схемы похитили 900 миллионов рублей. Ранее бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро был приговорен к трем годам двум месяцам колонии. В конце сентября суд в Красноярске начал рассматривать дело в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова.

https://radiosputnik.ru/20221207/metro-1836948495.html

https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html

https://ria.ru/20230627/arashukov-1880775509.html

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