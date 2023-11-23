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Генсек ОДКБ призвал развивать миротворческую деятельность организации
Генсек ОДКБ призвал развивать миротворческую деятельность организации - РИА Новости, 23.11.2023
Генсек ОДКБ призвал развивать миротворческую деятельность организации
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что нужно развивать миротворческое направление деятельности организации, ее миротворческий потенциал в РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:33
2023-11-23T16:33
2023-11-23T16:33
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что нужно развивать миротворческое направление деятельности организации, ее миротворческий потенциал в будущем будет востребован. "ОДКБ – это региональная военно-политическая организация, но вместе с тем мы являемся частью глобальной безопасности. Стоит задача развивать миротворческую составляющую организации. Мы в целом считаем, что миротворческий потенциал ОДКБ в последующем будет очень востребован", - сказал генсек журналистам в Минске. В этой связи он подчеркнул, что по данной теме ОДКБ находится в тесном контакте с ООН, с теми структурами, которые ведут миротворческую деятельность. Генсек отметил, что ОДКБ вступила в новый этап своего развития. "С учетом сложной геополитической обстановки в мире востребованность функционала растет. Отвечая, реагируя на новые вызовы и угрозы, организация совершенствуется, модернизируется", - подчеркнул он.
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одкб, в мире
Генсек ОДКБ призвал развивать миротворческую деятельность организации
Генсек: перед ОДКБ стоит задача развития миротворческого потенциала
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что нужно развивать миротворческое направление деятельности организации, ее миротворческий потенциал в будущем будет востребован.
"ОДКБ – это региональная военно-политическая организация, но вместе с тем мы являемся частью глобальной безопасности. Стоит задача развивать миротворческую составляющую организации. Мы в целом считаем, что миротворческий потенциал ОДКБ в последующем будет очень востребован", - сказал генсек журналистам в Минске
.
В этой связи он подчеркнул, что по данной теме ОДКБ находится в тесном контакте с ООН
, с теми структурами, которые ведут миротворческую деятельность.
Генсек отметил, что ОДКБ вступила в новый этап своего развития. "С учетом сложной геополитической обстановки в мире востребованность функционала растет. Отвечая, реагируя на новые вызовы и угрозы, организация совершенствуется, модернизируется", - подчеркнул он.
Совет коллективной безопасности ОДКБ