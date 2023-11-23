https://ria.ru/20231123/mironov-1911370115.html

Миронов опроверг сообщения об удочерении похищенной девочки с Украины

Миронов опроверг сообщения об удочерении похищенной девочки с Украины - РИА Новости, 23.11.2023

Миронов опроверг сообщения об удочерении похищенной девочки с Украины

Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что якобы он и его жена удочерили похищенную... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:54

2023-11-23T15:54

2023-11-23T15:55

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что якобы он и его жена удочерили похищенную девочку с Украины и тайно сменили ей имя и гражданство: это очередная фейковая истерия, развязанная украинскими спецслужбами и их западными кураторами. Ранее с таким вбросом выступил Telegram-канал "Важные истории"*. "Не вижу смысла реагировать на очередную фейковую истерию, развязанную украинскими спецслужбами и их западными кураторами. За время моей политической деятельности я уже привык к таким явлениям, как информационные атаки, раздувание лживой информации обо мне, моих детях, семье, близких родственниках. За всем этим стоит одна цель – грубая личная дискредитация всех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Всех, начиная с президента России и тех, кто рядом. Могу сказать одно: зря стараетесь. Вранье может иметь временный успех. Но в конечном итоге правда все равно победит. И Россия доведет СВО до полной победы, а цели, поставленные президентом, будут выполнены", - написал Миронов. * СМИ, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень нежелательных организаций в России

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сергей миронов, госдума рф, ситуация в днр и лнр, политика