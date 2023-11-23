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Миронов опроверг сообщения об удочерении похищенной девочки с Украины - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 23.11.2023 (обновлено: 15:55 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/mironov-1911370115.html
Миронов опроверг сообщения об удочерении похищенной девочки с Украины
Миронов опроверг сообщения об удочерении похищенной девочки с Украины - РИА Новости, 23.11.2023
Миронов опроверг сообщения об удочерении похищенной девочки с Украины
Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что якобы он и его жена удочерили похищенную... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:54
2023-11-23T15:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей миронов
госдума рф
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политика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что якобы он и его жена удочерили похищенную девочку с Украины и тайно сменили ей имя и гражданство: это очередная фейковая истерия, развязанная украинскими спецслужбами и их западными кураторами. Ранее с таким вбросом выступил Telegram-канал "Важные истории"*. "Не вижу смысла реагировать на очередную фейковую истерию, развязанную украинскими спецслужбами и их западными кураторами. За время моей политической деятельности я уже привык к таким явлениям, как информационные атаки, раздувание лживой информации обо мне, моих детях, семье, близких родственниках. За всем этим стоит одна цель – грубая личная дискредитация всех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Всех, начиная с президента России и тех, кто рядом. Могу сказать одно: зря стараетесь. Вранье может иметь временный успех. Но в конечном итоге правда все равно победит. И Россия доведет СВО до полной победы, а цели, поставленные президентом, будут выполнены", - написал Миронов. * СМИ, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень нежелательных организаций в России
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html
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россия, украина, сергей миронов, госдума рф, ситуация в днр и лнр, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Миронов, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Политика
Миронов опроверг сообщения об удочерении похищенной девочки с Украины

Миронов назвал сообщения об удочерении похищенной девочки с Украины фейком

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что якобы он и его жена удочерили похищенную девочку с Украины и тайно сменили ей имя и гражданство: это очередная фейковая истерия, развязанная украинскими спецслужбами и их западными кураторами.
Ранее с таким вбросом выступил Telegram-канал "Важные истории"*.
"Не вижу смысла реагировать на очередную фейковую истерию, развязанную украинскими спецслужбами и их западными кураторами. За время моей политической деятельности я уже привык к таким явлениям, как информационные атаки, раздувание лживой информации обо мне, моих детях, семье, близких родственниках. За всем этим стоит одна цель – грубая личная дискредитация всех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Всех, начиная с президента России и тех, кто рядом. Могу сказать одно: зря стараетесь. Вранье может иметь временный успех. Но в конечном итоге правда все равно победит. И Россия доведет СВО до полной победы, а цели, поставленные президентом, будут выполнены", - написал Миронов.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень нежелательных организаций в России
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей МироновГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРПолитика
 
 
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