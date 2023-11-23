Миронов опроверг сообщения об удочерении похищенной девочки с Украины
Миронов назвал сообщения об удочерении похищенной девочки с Украины фейком
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что якобы он и его жена удочерили похищенную девочку с Украины и тайно сменили ей имя и гражданство: это очередная фейковая истерия, развязанная украинскими спецслужбами и их западными кураторами.
Ранее с таким вбросом выступил Telegram-канал "Важные истории"*.
"Не вижу смысла реагировать на очередную фейковую истерию, развязанную украинскими спецслужбами и их западными кураторами. За время моей политической деятельности я уже привык к таким явлениям, как информационные атаки, раздувание лживой информации обо мне, моих детях, семье, близких родственниках. За всем этим стоит одна цель – грубая личная дискредитация всех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Всех, начиная с президента России и тех, кто рядом. Могу сказать одно: зря стараетесь. Вранье может иметь временный успех. Но в конечном итоге правда все равно победит. И Россия доведет СВО до полной победы, а цели, поставленные президентом, будут выполнены", - написал Миронов.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень нежелательных организаций в России