https://ria.ru/20231123/meteozavisimye-1911311260.html

"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь

"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь - РИА Новости, 23.11.2023

"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь

"Коммунисты России" считают, что метеозависимым гражданам надо разрешить брать больничные на 1-3 дня на время сильных магнитных бурь, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:05

2023-11-23T13:05

2023-11-23T13:05

коммунисты россии

воз

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Коммунисты России" считают, что метеозависимым гражданам надо разрешить брать больничные на 1-3 дня на время сильных магнитных бурь, сообщил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович. "Партия направила обращение в министерство здравоохранения с просьбой принципиально пересмотреть отношение к фактору магнитных бурь. Магнитные бури объявляют все чаще, и их крайне негативное воздействие на организм людей, особенно в возрасте после 40 лет, теперь общеизвестно. Давно пора предоставить метеозависимым людям право брать бюллетени 1-3 дня на период сильных магнитных бурь", - заявил он. Также, по его мнению, период магнитных бурь как угроза здоровью людей с установленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы или же просто людей в возрасте должен быть внесен в перечень официально признаваемых заболеваний. "Россия могла бы и в ВОЗ выступить с такой инициативой", - считает Малинкович. Он полагает, что нужно вносить изменения в законодательство, в практику работы российских медицинских учреждений. "В каждом медучреждении должен быть врач по магнитным бурям, и надо готовить таких специалистов в медицинских образовательных учреждениях", - сказал Малинкович.

https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html

https://ria.ru/20200715/1574363867.html

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коммунисты россии, воз, общество