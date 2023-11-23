Рейтинг@Mail.ru
"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/meteozavisimye-1911311260.html
"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь
"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь - РИА Новости, 23.11.2023
"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь
"Коммунисты России" считают, что метеозависимым гражданам надо разрешить брать больничные на 1-3 дня на время сильных магнитных бурь, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:05
2023-11-23T13:05
коммунисты россии
воз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844184054_0:43:3372:1940_1920x0_80_0_0_66a17da832b1b1da44f534e112614cda.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Коммунисты России" считают, что метеозависимым гражданам надо разрешить брать больничные на 1-3 дня на время сильных магнитных бурь, сообщил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович. "Партия направила обращение в министерство здравоохранения с просьбой принципиально пересмотреть отношение к фактору магнитных бурь. Магнитные бури объявляют все чаще, и их крайне негативное воздействие на организм людей, особенно в возрасте после 40 лет, теперь общеизвестно. Давно пора предоставить метеозависимым людям право брать бюллетени 1-3 дня на период сильных магнитных бурь", - заявил он. Также, по его мнению, период магнитных бурь как угроза здоровью людей с установленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы или же просто людей в возрасте должен быть внесен в перечень официально признаваемых заболеваний. "Россия могла бы и в ВОЗ выступить с такой инициативой", - считает Малинкович. Он полагает, что нужно вносить изменения в законодательство, в практику работы российских медицинских учреждений. "В каждом медучреждении должен быть врач по магнитным бурям, и надо готовить таких специалистов в медицинских образовательных учреждениях", - сказал Малинкович.
https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html
https://ria.ru/20200715/1574363867.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844184054_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_b44535fe56b6ebcae7540cfc907f93f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммунисты россии, воз, общество
Коммунисты России, ВОЗ, Общество
"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь

"Коммунисты России" считают, что метеозависимым надо давать больничные

© iStock.com / NickyLloydЖенщина с головной болью
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© iStock.com / NickyLloyd
Женщина с головной болью . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Коммунисты России" считают, что метеозависимым гражданам надо разрешить брать больничные на 1-3 дня на время сильных магнитных бурь, сообщил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович.
«
"Партия направила обращение в министерство здравоохранения с просьбой принципиально пересмотреть отношение к фактору магнитных бурь. Магнитные бури объявляют все чаще, и их крайне негативное воздействие на организм людей, особенно в возрасте после 40 лет, теперь общеизвестно. Давно пора предоставить метеозависимым людям право брать бюллетени 1-3 дня на период сильных магнитных бурь", - заявил он.
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
31 октября 2021, 03:13
Также, по его мнению, период магнитных бурь как угроза здоровью людей с установленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы или же просто людей в возрасте должен быть внесен в перечень официально признаваемых заболеваний. "Россия могла бы и в ВОЗ выступить с такой инициативой", - считает Малинкович.
Он полагает, что нужно вносить изменения в законодательство, в практику работы российских медицинских учреждений.
"В каждом медучреждении должен быть врач по магнитным бурям, и надо готовить таких специалистов в медицинских образовательных учреждениях", - сказал Малинкович.
Девушка - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
15 июля 2020, 07:08
 
Коммунисты РоссииВОЗОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала