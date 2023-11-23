https://ria.ru/20231123/meteozavisimye-1911311260.html
"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь
"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь - РИА Новости, 23.11.2023
"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь
"Коммунисты России" считают, что метеозависимым гражданам надо разрешить брать больничные на 1-3 дня на время сильных магнитных бурь, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:05
2023-11-23T13:05
2023-11-23T13:05
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Коммунисты России" считают, что метеозависимым гражданам надо разрешить брать больничные на 1-3 дня на время сильных магнитных бурь, сообщил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович. "Партия направила обращение в министерство здравоохранения с просьбой принципиально пересмотреть отношение к фактору магнитных бурь. Магнитные бури объявляют все чаще, и их крайне негативное воздействие на организм людей, особенно в возрасте после 40 лет, теперь общеизвестно. Давно пора предоставить метеозависимым людям право брать бюллетени 1-3 дня на период сильных магнитных бурь", - заявил он. Также, по его мнению, период магнитных бурь как угроза здоровью людей с установленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы или же просто людей в возрасте должен быть внесен в перечень официально признаваемых заболеваний. "Россия могла бы и в ВОЗ выступить с такой инициативой", - считает Малинкович. Он полагает, что нужно вносить изменения в законодательство, в практику работы российских медицинских учреждений. "В каждом медучреждении должен быть врач по магнитным бурям, и надо готовить таких специалистов в медицинских образовательных учреждениях", - сказал Малинкович.
https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html
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коммунисты россии, воз, общество
Коммунисты России, ВОЗ, Общество
"Коммунисты России" призвали давать метеозависимым больничные на время бурь
"Коммунисты России" считают, что метеозависимым надо давать больничные