https://ria.ru/20231123/marshrutka-1911388894.html

Подростка в Омской области не выгоняли из маршрутки, сообщил источник

Подростка в Омской области не выгоняли из маршрутки, сообщил источник - РИА Новости, 23.11.2023

Подростка в Омской области не выгоняли из маршрутки, сообщил источник

Источники в силовых структурах рассказали РИА Новости, что 16-летний парень, который обратился в полицию и сообщил, что его насильно высадили на трассе из... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:40

2023-11-23T16:40

2023-11-23T17:47

происшествия

омская область

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ОМСК, 23 ноя — РИА Новости. Источники в силовых структурах рассказали РИА Новости, что 16-летний парень, который обратился в полицию и сообщил, что его насильно высадили на трассе из маршрутки за отказ уступить место женщине, придумал эту историю, чтоб увидеться с друзьями. Ранее РИА Новости сообщало, что вечером 22 ноября в Омской области выгнали из маршрутки на трассе 16-летнего подростка, якобы из-за того, что он отказался уступить место пожилой женщине. Инцидент произошел в маршрутном такси Омск — Таврическое. "Как пояснил пострадавший ребенок, поводом для этого послужил его отказ уступить место пожилой женщине, вошедшей в салон "газели" на остановке в деревне Новоселецк. Хотя подросток объяснил, что не может ехать стоя по причине состояния здоровья (сильно болел живот), один из пассажиров решил его наказать. Дождавшись, когда водитель остановится недалеко от данного населенного пункта, он, применив насилие, вытолкнул парня из маршрутного такси на улицу через открытую дверь", — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. После телефонного звонка маме с рассказом о случившемся за ним приехали родственники. Они и обратились в полицию. По уточненной информации, подросток выдумал эту историю, чтобы встретиться с друзьями. "С парнем переговорили, он признался, что все наврал бабушке, а та позвонила маме. Потому что задержался домой с учебы, он учится в городе. Есть видео со звуком из салона маршрутки, где мальчика никто не трогает, не просит уступить место и тем более не выгоняет. Он сам просит остановить маршрутку на развилке, где якобы должны были ждать его друзья, и выходит", — сообщил источник РИА Новости. Проводится доследственная проверка. Ее ход взяла на контроль прокуратура Омской области.

https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html

https://ria.ru/20230913/avtobus-1896223486.html

омская область

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происшествия, омская область