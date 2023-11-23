https://ria.ru/20231123/maksudov-1911380344.html

Рогов назвал убийство журналиста Максудова спланированным

Рогов назвал убийство журналиста Максудова спланированным - РИА Новости, 23.11.2023

Рогов назвал убийство журналиста Максудова спланированным

Удар ВСУ по репортерам телеканала "Россия 24" в Запорожской области был спланированным террористическим актом против журналистов, считает глава запорожского... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:16

2023-11-23T16:16

2023-11-23T16:20

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Удар ВСУ по репортерам телеканала "Россия 24" в Запорожской области был спланированным террористическим актом против журналистов, считает глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Удар ВСУ по журналистам "Россия 24" был спланированным террористическим актом, который украинские боевики совершили ровно спустя четыре месяца после обстрела группы журналистов, когда был убит военкор РИА Новости Ростислав Журавлев", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, украинские войска "фактически объявили охоту" на российских журналистов, тем самым "показывая свою фашистскую террористическую сущность". "Самое страшное для режима Зеленского – это правда, которую доносят до всего мира работающие на передовой журналисты", - добавил Рогов. Двадцать второго ноября ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов. На следующий день стало известно, что он скончался. Ровно за четыре месяца до этого, 22 июля, при украинском обстреле в той же Запорожской области в результате разрыва кассетного боеприпаса погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

https://ria.ru/20231123/maksudov-1911287539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, запорожская область, владимир рогов, борис максудов, россия, ситуация в днр и лнр