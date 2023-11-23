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Рогов назвал убийство журналиста Максудова спланированным - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 23.11.2023 (обновлено: 16:20 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911380344.html
Рогов назвал убийство журналиста Максудова спланированным
Рогов назвал убийство журналиста Максудова спланированным - РИА Новости, 23.11.2023
Рогов назвал убийство журналиста Максудова спланированным
Удар ВСУ по репортерам телеканала "Россия 24" в Запорожской области был спланированным террористическим актом против журналистов, считает глава запорожского... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:16
2023-11-23T16:20
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
владимир рогов
борис максудов
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Удар ВСУ по репортерам телеканала "Россия 24" в Запорожской области был спланированным террористическим актом против журналистов, считает глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Удар ВСУ по журналистам "Россия 24" был спланированным террористическим актом, который украинские боевики совершили ровно спустя четыре месяца после обстрела группы журналистов, когда был убит военкор РИА Новости Ростислав Журавлев", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, украинские войска "фактически объявили охоту" на российских журналистов, тем самым "показывая свою фашистскую террористическую сущность". "Самое страшное для режима Зеленского – это правда, которую доносят до всего мира работающие на передовой журналисты", - добавил Рогов. Двадцать второго ноября ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов. На следующий день стало известно, что он скончался. Ровно за четыре месяца до этого, 22 июля, при украинском обстреле в той же Запорожской области в результате разрыва кассетного боеприпаса погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911287539.html
https://ria.ru/20231123/kiselev-1911244495.html
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происшествия, запорожская область, владимир рогов, борис максудов, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Владимир Рогов, Борис Максудов, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов назвал убийство журналиста Максудова спланированным

Рогов назвал гибель Максудова спланированным терактом против журналистов

© Слуцкий/TelegramКорреспондент "России 24" Борис Максудов
Корреспондент России 24 Борис Максудов
© Слуцкий/Telegram
Корреспондент "России 24" Борис Максудов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Удар ВСУ по репортерам телеканала "Россия 24" в Запорожской области был спланированным террористическим актом против журналистов, считает глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Удар ВСУ по журналистам "Россия 24" был спланированным террористическим актом, который украинские боевики совершили ровно спустя четыре месяца после обстрела группы журналистов, когда был убит военкор РИА Новости Ростислав Журавлев", - сказал Рогов РИА Новости.
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Коллеги рассказали о погибшем журналисте Максудове
Вчера, 12:04
По его мнению, украинские войска "фактически объявили охоту" на российских журналистов, тем самым "показывая свою фашистскую террористическую сущность". "Самое страшное для режима Зеленского – это правда, которую доносят до всего мира работающие на передовой журналисты", - добавил Рогов.
Двадцать второго ноября ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов. На следующий день стало известно, что он скончался.
Ровно за четыре месяца до этого, 22 июля, при украинском обстреле в той же Запорожской области в результате разрыва кассетного боеприпаса погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
Киселев прокомментировал смерть журналиста "России 24" Максудова
Вчера, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВладимир РоговБорис МаксудовРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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