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Главред "России 24" назвал Бориса Максудова прекрасным репортером и другом
Главред "России 24" назвал Бориса Максудова прекрасным репортером и другом - РИА Новости, 23.11.2023
Главред "России 24" назвал Бориса Максудова прекрасным репортером и другом
Погибший в результате удара ВСУ Борис Максудов был не только отличным военным журналистом и репортером, но и прекрасным наставником для молодых корреспондентов, РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:06
2023-11-23T15:06
2023-11-23T15:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
борис максудов
евгений бекасов
вооруженные силы украины
медиа - общество
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МОСКВА. 23 ноя - РИА Новости. Погибший в результате удара ВСУ Борис Максудов был не только отличным военным журналистом и репортером, но и прекрасным наставником для молодых корреспондентов, заявил главный редактор телеканала "России 24" Евгений Бекасов. Минобороны России в среду сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Корреспондент "России 24" Максудов получил осколочные ранения, он был эвакуирован, ему была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений. "Он был не только прекрасным репортером, военным журналистом, нашим другом, нашим коллегой, но и прекрасным наставником. Наставником в том смысле, что он занимался с молодыми корреспондентами с написанием сюжетов, передавал им понятие "структура сюжета", - сказал Бекасов в эфире канала.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, борис максудов, евгений бекасов, вооруженные силы украины, медиа - общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Борис Максудов, Евгений Бекасов, Вооруженные силы Украины, Медиа - Общество
Главред "России 24" назвал Бориса Максудова прекрасным репортером и другом
Главред "России 24" Бекасов: Максудов был прекрасным военкором и наставником