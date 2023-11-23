https://ria.ru/20231123/maksudov-1911347966.html

Симоньян выразила соболезнования близким погибшего военкора ВГТРК Максудова

Симоньян выразила соболезнования близким погибшего военкора ВГТРК Максудова - РИА Новости, 23.11.2023

Симоньян выразила соболезнования близким погибшего военкора ВГТРК Максудова

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила в своем Telegram-канале соболезнования родным и близким погибшего... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:34

2023-11-23T14:34

2023-11-23T17:03

вгтрк

борис максудов

специальная военная операция на украине

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

миа "россия сегодня"

маргарита симоньян

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911268499_0:36:1729:1008_1920x0_80_0_0_8b962f052c87d2f6091e25c4d84278c9.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила в своем Telegram-канале соболезнования родным и близким погибшего корреспондента ВГТРК Бориса Максудова."Погиб Борис Максудов, военкор ВГТРК — мы с ним работали. <...> Потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать. Светлая память храброму человеку. Искренние соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким", — написала она.Накануне Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и погиб. Ему было 38 лет. Следственный комитет начал расследование преступления.Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД Мария Захарова, Союз журналистов и МЧС принесли соболезнования родным и близким корреспондента, а в СЖР выступили с предложением наградить его государственной наградой посмертно.

https://ria.ru/20231123/kiselev-1911244495.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вгтрк, борис максудов, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), миа "россия сегодня", маргарита симоньян, вооруженные силы украины, мария захарова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия