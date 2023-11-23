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Симоньян выразила соболезнования близким погибшего военкора ВГТРК Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 23.11.2023 (обновлено: 17:03 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911347966.html
Симоньян выразила соболезнования близким погибшего военкора ВГТРК Максудова
Симоньян выразила соболезнования близким погибшего военкора ВГТРК Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
Симоньян выразила соболезнования близким погибшего военкора ВГТРК Максудова
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила в своем Telegram-канале соболезнования родным и близким погибшего... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:34
2023-11-23T17:03
вгтрк
борис максудов
специальная военная операция на украине
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
миа "россия сегодня"
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила в своем Telegram-канале соболезнования родным и близким погибшего корреспондента ВГТРК Бориса Максудова."Погиб Борис Максудов, военкор ВГТРК — мы с ним работали. &lt;...&gt; Потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать. Светлая память храброму человеку. Искренние соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким", — написала она.Накануне Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и погиб. Ему было 38 лет. Следственный комитет начал расследование преступления.Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД Мария Захарова, Союз журналистов и МЧС принесли соболезнования родным и близким корреспондента, а в СЖР выступили с предложением наградить его государственной наградой посмертно.
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вгтрк, борис максудов, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), миа "россия сегодня", маргарита симоньян, вооруженные силы украины, мария захарова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
ВГТРК, Борис Максудов, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), МИА "Россия сегодня", Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Симоньян выразила соболезнования близким погибшего военкора ВГТРК Максудова

Симоньян выразила соболезнования близким погибшего военкора ВГТРК Максудова

© Фото : Борис Максудов/ВКонтактеЖурналист Борис Максудов
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Борис Максудов/ВКонтакте
Журналист Борис Максудов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила в своем Telegram-канале соболезнования родным и близким погибшего корреспондента ВГТРК Бориса Максудова.
"Погиб Борис Максудов, военкор ВГТРК — мы с ним работали. <...> Потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать. Светлая память храброму человеку. Искренние соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким", — написала она.
Накануне Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и погиб. Ему было 38 лет. Следственный комитет начал расследование преступления.
Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД Мария Захарова, Союз журналистов и МЧС принесли соболезнования родным и близким корреспондента, а в СЖР выступили с предложением наградить его государственной наградой посмертно.
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Специальная военная операция на УкраинеВГТРКБорис МаксудовЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)МИА "Россия сегодня"Маргарита СимоньянВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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