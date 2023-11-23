Рейтинг@Mail.ru
В ОП поддержали предложение посмертно наградить Максудова орденом - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 23.11.2023 (обновлено: 18:46 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911318605.html
В ОП поддержали предложение посмертно наградить Максудова орденом
В ОП поддержали предложение посмертно наградить Максудова орденом - РИА Новости, 23.11.2023
В ОП поддержали предложение посмертно наградить Максудова орденом
Предложение наградить посмертно военного журналиста "России 24" Бориса Максудова орденом Мужества поддержали в ОП РФ. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:26
2023-11-23T18:46
россия
запорожская область
джанкой
борис максудов
александр малькевич
союз журналистов россии
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911268499_0:36:1729:1008_1920x0_80_0_0_8b962f052c87d2f6091e25c4d84278c9.jpg
МОСКВА. 23 ноя - РИА Новости. Предложение наградить посмертно военного журналиста "России 24" Бориса Максудова орденом Мужества поддержали в ОП РФ. "В ОП РФ поддержали предложение наградить посмертно военкора "России 24" Бориса Максудова орденом Мужества, с таким заявлением выступил член ОП РФ, председатель Херсонского отделения СЖР Александр Малькевич", - написали в Telegram-канале ОП РФ. Малькевич, слова которого приводятся в канале, отметил, что российские военкоры, работающие в Запорожской области, все чаще становятся живой и доступной мишенью для ВСУ. "Укронацисты не чураются самых зверских способов, пытаясь заглушить бесстрашный голос правды, который российские журналисты несут в массы. Они наносят прицельные удары по нашим беззащитным военкорам, грубо нарушая нормы международного права", - сказал он. В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911268791.html
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911293115.html
россия
запорожская область
джанкой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911268499_0:0:1729:1296_1920x0_80_0_0_5e47f1a403dba68ad5d0d2dec25efe7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, джанкой, борис максудов, александр малькевич, союз журналистов россии, вооруженные силы украины, общество, соловьев владимир (журналист)
Россия, Запорожская область, Джанкой, Борис Максудов, Александр Малькевич, Союз журналистов России, Вооруженные силы Украины, Общество, Соловьев Владимир (журналист)
В ОП поддержали предложение посмертно наградить Максудова орденом

В ОП поддержали предложение наградить Максудова орденом посмертно

© Фото : Борис Максудов/ВКонтактеЖурналист Борис Максудов
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Борис Максудов/ВКонтакте
Журналист Борис Максудов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 23 ноя - РИА Новости. Предложение наградить посмертно военного журналиста "России 24" Бориса Максудова орденом Мужества поддержали в ОП РФ.
"В ОП РФ поддержали предложение наградить посмертно военкора "России 24" Бориса Максудова орденом Мужества, с таким заявлением выступил член ОП РФ, председатель Херсонского отделения СЖР Александр Малькевич", - написали в Telegram-канале ОП РФ.
Малькевич, слова которого приводятся в канале, отметил, что российские военкоры, работающие в Запорожской области, все чаще становятся живой и доступной мишенью для ВСУ.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов
Вчера, 11:23
"Укронацисты не чураются самых зверских способов, пытаясь заглушить бесстрашный голос правды, который российские журналисты несут в массы. Они наносят прицельные удары по нашим беззащитным военкорам, грубо нарушая нормы международного права", - сказал он.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Глава Кубани: Максудова запомнят по ярким репортажам и острым сюжетам
Вчера, 12:20
 
РоссияЗапорожская областьДжанкойБорис МаксудовАлександр МалькевичСоюз журналистов РоссииВооруженные силы УкраиныОбществоСоловьев Владимир (журналист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала