https://ria.ru/20231123/maksudov-1911318605.html

В ОП поддержали предложение посмертно наградить Максудова орденом

В ОП поддержали предложение посмертно наградить Максудова орденом - РИА Новости, 23.11.2023

В ОП поддержали предложение посмертно наградить Максудова орденом

Предложение наградить посмертно военного журналиста "России 24" Бориса Максудова орденом Мужества поддержали в ОП РФ. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:26

2023-11-23T13:26

2023-11-23T18:46

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запорожская область

джанкой

борис максудов

александр малькевич

союз журналистов россии

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА. 23 ноя - РИА Новости. Предложение наградить посмертно военного журналиста "России 24" Бориса Максудова орденом Мужества поддержали в ОП РФ. "В ОП РФ поддержали предложение наградить посмертно военкора "России 24" Бориса Максудова орденом Мужества, с таким заявлением выступил член ОП РФ, председатель Херсонского отделения СЖР Александр Малькевич", - написали в Telegram-канале ОП РФ. Малькевич, слова которого приводятся в канале, отметил, что российские военкоры, работающие в Запорожской области, все чаще становятся живой и доступной мишенью для ВСУ. "Укронацисты не чураются самых зверских способов, пытаясь заглушить бесстрашный голос правды, который российские журналисты несут в массы. Они наносят прицельные удары по нашим беззащитным военкорам, грубо нарушая нормы международного права", - сказал он. В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.

https://ria.ru/20231123/maksudov-1911268791.html

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россия

запорожская область

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россия, запорожская область, джанкой, борис максудов, александр малькевич, союз журналистов россии, вооруженные силы украины, общество, соловьев владимир (журналист)