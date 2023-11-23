https://ria.ru/20231123/maksudov-1911315172.html

Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова

Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023

Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя гибель военного журналиста Бориса Максудова, сообщил в своем Telegram-канале, что тот без страха ехал в самые... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:16

2023-11-23T13:16

2023-11-23T13:16

борис максудов

леонид слуцкий (политик)

происшествия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793385856_0:43:1593:939_1920x0_80_0_0_0aaaa439ebae104a24feb10a9f7cb0ce.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя гибель военного журналиста Бориса Максудова, сообщил в своем Telegram-канале, что тот без страха ехал в самые "горячие" места, также он выразил соболезнования близким Максудова. Скончался раненный во время атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщил ранее в четверг Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE". "Без страха ехал в самые "горячие" места. Мы много раз встречались, обсуждали ситуацию на фронте, вместе думали, чем помочь нашим ребятам. Борис делился мнением бойцов, их нуждами, помогал нам собирать гуманитарные конвои так, чтобы всё было действительно востребованным", - написал Слуцкий. Также он назвал Максудова неравнодушным человеком и журналистом, которого интересовало только правдивое освещение событий. "Мы планировали продолжить наш совместный проект "Школа молодого военкора", вместе работали над инициативой о присвоении военным журналистам звания ветерана боевых действий. Теперь будем добиваться решения вопроса о статусе военкора в память о Борисе… К сожалению, война забирает лучших. Соболезную близким Бориса, мы скорбим вместе с вами. Сделаем всё, чтобы помочь семье. Героизм Бориса не будет забыт", - отметил политик.

https://ria.ru/20231123/maksudov-1911293616.html

https://ria.ru/20231122/udar-1911134023.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

борис максудов, леонид слуцкий (политик), происшествия, вооруженные силы украины