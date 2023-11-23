https://ria.ru/20231123/maksudov-1911315172.html
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя гибель военного журналиста Бориса Максудова, сообщил в своем Telegram-канале, что тот без страха ехал в самые... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:16
2023-11-23T13:16
2023-11-23T13:16
борис максудов
леонид слуцкий (политик)
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793385856_0:43:1593:939_1920x0_80_0_0_0aaaa439ebae104a24feb10a9f7cb0ce.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя гибель военного журналиста Бориса Максудова, сообщил в своем Telegram-канале, что тот без страха ехал в самые "горячие" места, также он выразил соболезнования близким Максудова. Скончался раненный во время атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщил ранее в четверг Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE". "Без страха ехал в самые "горячие" места. Мы много раз встречались, обсуждали ситуацию на фронте, вместе думали, чем помочь нашим ребятам. Борис делился мнением бойцов, их нуждами, помогал нам собирать гуманитарные конвои так, чтобы всё было действительно востребованным", - написал Слуцкий. Также он назвал Максудова неравнодушным человеком и журналистом, которого интересовало только правдивое освещение событий. "Мы планировали продолжить наш совместный проект "Школа молодого военкора", вместе работали над инициативой о присвоении военным журналистам звания ветерана боевых действий. Теперь будем добиваться решения вопроса о статусе военкора в память о Борисе… К сожалению, война забирает лучших. Соболезную близким Бориса, мы скорбим вместе с вами. Сделаем всё, чтобы помочь семье. Героизм Бориса не будет забыт", - отметил политик.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911293616.html
https://ria.ru/20231122/udar-1911134023.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793385856_124:0:1540:1062_1920x0_80_0_0_88f9c14614f21209a74be73af6f70603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис максудов, леонид слуцкий (политик), происшествия, вооруженные силы украины
Борис Максудов, Леонид Слуцкий (политик), Происшествия, Вооруженные силы Украины
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова
Слуцкий: журналист Максудов без страха ездил в самые "горячие" места
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя гибель военного журналиста Бориса Максудова, сообщил в своем Telegram-канале
, что тот без страха ехал в самые "горячие" места, также он выразил соболезнования близким Максудова.
Скончался раненный во время атаки ВСУ
корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщил ранее в четверг Владимир Соловьев
в эфире "Соловьев LIVE".
В Кремле назвали гибель журналиста ВГТРК Максудова большой трагедией
"Без страха ехал в самые "горячие" места. Мы много раз встречались, обсуждали ситуацию на фронте, вместе думали, чем помочь нашим ребятам. Борис делился мнением бойцов, их нуждами, помогал нам собирать гуманитарные конвои так, чтобы всё было действительно востребованным", - написал Слуцкий.
Также он назвал Максудова неравнодушным человеком и журналистом, которого интересовало только правдивое освещение событий.
"Мы планировали продолжить наш совместный проект "Школа молодого военкора", вместе работали над инициативой о присвоении военным журналистам звания ветерана боевых действий. Теперь будем добиваться решения вопроса о статусе военкора в память о Борисе… К сожалению, война забирает лучших. Соболезную близким Бориса, мы скорбим вместе с вами. Сделаем всё, чтобы помочь семье. Героизм Бориса не будет забыт", - отметил политик.
Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области