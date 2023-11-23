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Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
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13:16 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911315172.html
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя гибель военного журналиста Бориса Максудова, сообщил в своем Telegram-канале, что тот без страха ехал в самые... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:16
2023-11-23T13:16
борис максудов
леонид слуцкий (политик)
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя гибель военного журналиста Бориса Максудова, сообщил в своем Telegram-канале, что тот без страха ехал в самые "горячие" места, также он выразил соболезнования близким Максудова. Скончался раненный во время атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщил ранее в четверг Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE". "Без страха ехал в самые "горячие" места. Мы много раз встречались, обсуждали ситуацию на фронте, вместе думали, чем помочь нашим ребятам. Борис делился мнением бойцов, их нуждами, помогал нам собирать гуманитарные конвои так, чтобы всё было действительно востребованным", - написал Слуцкий. Также он назвал Максудова неравнодушным человеком и журналистом, которого интересовало только правдивое освещение событий. "Мы планировали продолжить наш совместный проект "Школа молодого военкора", вместе работали над инициативой о присвоении военным журналистам звания ветерана боевых действий. Теперь будем добиваться решения вопроса о статусе военкора в память о Борисе… К сожалению, война забирает лучших. Соболезную близким Бориса, мы скорбим вместе с вами. Сделаем всё, чтобы помочь семье. Героизм Бориса не будет забыт", - отметил политик.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911293616.html
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борис максудов, леонид слуцкий (политик), происшествия, вооруженные силы украины
Борис Максудов, Леонид Слуцкий (политик), Происшествия, Вооруженные силы Украины
Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова

Слуцкий: журналист Максудов без страха ездил в самые "горячие" места

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя гибель военного журналиста Бориса Максудова, сообщил в своем Telegram-канале, что тот без страха ехал в самые "горячие" места, также он выразил соболезнования близким Максудова.
Скончался раненный во время атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщил ранее в четверг Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE".
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"Без страха ехал в самые "горячие" места. Мы много раз встречались, обсуждали ситуацию на фронте, вместе думали, чем помочь нашим ребятам. Борис делился мнением бойцов, их нуждами, помогал нам собирать гуманитарные конвои так, чтобы всё было действительно востребованным", - написал Слуцкий.
Также он назвал Максудова неравнодушным человеком и журналистом, которого интересовало только правдивое освещение событий.
"Мы планировали продолжить наш совместный проект "Школа молодого военкора", вместе работали над инициативой о присвоении военным журналистам звания ветерана боевых действий. Теперь будем добиваться решения вопроса о статусе военкора в память о Борисе… К сожалению, война забирает лучших. Соболезную близким Бориса, мы скорбим вместе с вами. Сделаем всё, чтобы помочь семье. Героизм Бориса не будет забыт", - отметил политик.
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Борис МаксудовЛеонид Слуцкий (политик)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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