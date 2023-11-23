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ВГТРК скорбит в связи с гибелью Бориса Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
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12:42 23.11.2023 (обновлено: 12:54 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911300785.html
ВГТРК скорбит в связи с гибелью Бориса Максудова
ВГТРК скорбит в связи с гибелью Бориса Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
ВГТРК скорбит в связи с гибелью Бориса Максудова
ВГТРК скорбит в связи с гибелью корреспондента "России 24" Бориса Максудова, холдинг приносит свои соболезнования родным, коллегам и друзьям, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:42
2023-11-23T12:54
россия
борис максудов
запорожская область
узбекистан
мария захарова
союз журналистов россии
вгтрк
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ВГТРК скорбит в связи с гибелью корреспондента "России 24" Бориса Максудова, холдинг приносит свои соболезнования родным, коллегам и друзьям, сообщили РИА Новости в ВГТРК. "Невосполнимая утрата для нашего телеканала. Сегодня утром в зоне спецоперации погиб наш коллега - корреспондент ВГТРК Борис Максудов. Накануне он был тяжело ранен в Запорожской области. Борис Максудов был экстренно госпитализирован, но ранения оказались смертельными. ВГТРК и редакция телеканала "Россия 24" приносят свои соболезнования родным, коллегам и друзьям Бориса", - говорится в сообщении. Максудов родился в Узбекистане, но позже его семья переехала в Россию, после окончания Сочинского госуниверситета пришел в журналистику, начинал в печатном издании, но вскоре понял, что его призвание - телерепортер, работал в ГТРК Сочи, на телеканале "Россия 24" работал последние несколько лет, отмечается в сообщении. "Неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны СВО. В Запорожской области находился последний месяц, освещая события на линии фронта. 18 ноября Борис отметил свой 38-й день рождения", - заключили в сообщении. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911268791.html
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россия, борис максудов, запорожская область, узбекистан, мария захарова, союз журналистов россии, вгтрк, общество
Россия, Борис Максудов, Запорожская область, Узбекистан, Мария Захарова, Союз журналистов России, ВГТРК, Общество
ВГТРК скорбит в связи с гибелью Бориса Максудова

ВГТРК скорбит в связи с гибелью журналиста Бориса Максудова

© Фото : Борис Максудов/ВКонтактеЖурналист Борис Максудов
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Борис Максудов/ВКонтакте
Журналист Борис Максудов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ВГТРК скорбит в связи с гибелью корреспондента "России 24" Бориса Максудова, холдинг приносит свои соболезнования родным, коллегам и друзьям, сообщили РИА Новости в ВГТРК.
"Невосполнимая утрата для нашего телеканала. Сегодня утром в зоне спецоперации погиб наш коллега - корреспондент ВГТРК Борис Максудов. Накануне он был тяжело ранен в Запорожской области. Борис Максудов был экстренно госпитализирован, но ранения оказались смертельными. ВГТРК и редакция телеканала "Россия 24" приносят свои соболезнования родным, коллегам и друзьям Бориса", - говорится в сообщении.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
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Максудов родился в Узбекистане, но позже его семья переехала в Россию, после окончания Сочинского госуниверситета пришел в журналистику, начинал в печатном издании, но вскоре понял, что его призвание - телерепортер, работал в ГТРК Сочи, на телеканале "Россия 24" работал последние несколько лет, отмечается в сообщении.
"Неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны СВО. В Запорожской области находился последний месяц, освещая события на линии фронта. 18 ноября Борис отметил свой 38-й день рождения", - заключили в сообщении.
Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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РоссияБорис МаксудовЗапорожская областьУзбекистанМария ЗахароваСоюз журналистов РоссииВГТРКОбщество
 
 
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