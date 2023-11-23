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Запорожский губернатор выразил соболезнования родным погибшего Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
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12:39 23.11.2023 (обновлено: 18:47 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911299632.html
Запорожский губернатор выразил соболезнования родным погибшего Максудова
Запорожский губернатор выразил соболезнования родным погибшего Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
Запорожский губернатор выразил соболезнования родным погибшего Максудова
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования в связи со смертью корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, который был ранен при съемках... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:39
2023-11-23T18:47
россия
запорожская область
джанкой
евгений балицкий
борис максудов
вгтрк
вооруженные силы украины
союз журналистов россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования в связи со смертью корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, который был ранен при съемках сюжета на территории региона. "Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Бориса, коллегам, друзьям и всем, кто знал его лично, знал и любил его работу", - написал Балицкий в Telegram-канале. В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911268791.html
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россия, запорожская область, джанкой, евгений балицкий, борис максудов, вгтрк, вооруженные силы украины, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист)
Россия, Запорожская область, Джанкой, Евгений Балицкий, Борис Максудов, ВГТРК, Вооруженные силы Украины, Союз журналистов России, Соловьев Владимир (журналист)
Запорожский губернатор выразил соболезнования родным погибшего Максудова

Балицкий выразил соболезнования родным погибшего журналиста Максудова

© Борис Максудов/ВКонтактеКорреспондент "России 24" Борис Максудов
Корреспондент России 24 Борис Максудов
© Борис Максудов/ВКонтакте
Корреспондент "России 24" Борис Максудов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования в связи со смертью корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, который был ранен при съемках сюжета на территории региона.
"Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Бориса, коллегам, друзьям и всем, кто знал его лично, знал и любил его работу", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
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Вчера, 11:23
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь.
На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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Вчера, 12:04
 
РоссияЗапорожская областьДжанкойЕвгений БалицкийБорис МаксудовВГТРКВооруженные силы УкраиныСоюз журналистов РоссииСоловьев Владимир (журналист)
 
 
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