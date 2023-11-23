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Глава Кубани: Максудова запомнят по ярким репортажам и острым сюжетам - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 23.11.2023 (обновлено: 18:47 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911293115.html
Глава Кубани: Максудова запомнят по ярким репортажам и острым сюжетам
Глава Кубани: Максудова запомнят по ярким репортажам и острым сюжетам - РИА Новости, 23.11.2023
Глава Кубани: Максудова запомнят по ярким репортажам и острым сюжетам
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выражая соболезнования родным погибшего журналиста Бориса Максудова, заявил, что он останется в памяти... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:20
2023-11-23T18:47
краснодарский край
донбасс
борис максудов
россия
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
союз журналистов россии
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выражая соболезнования родным погибшего журналиста Бориса Максудова, заявил, что он останется в памяти благодаря ярким репортажам и острым сюжетам как пример преданности долгу и интересам Отечества. "Борис посвятил себя ответственной и сложной профессии. Жители региона знают и помнят его по ярким репортажам и острым сюжетам во время работы на краевом телевидении. Смелость суждений, открытость, стремление быть в центре происходящего, вдумчивый подход к любым темам стали его неизменным, узнаваемым стилем. Своим принципам он оставался верен, перейдя на работу в редакцию ведущего федерального телеканала. С первых дней специальной военной операции Борис Бахтиярович рассказывал о подвигах наших военнослужащих, доносил правду о событиях в Донбассе и в Новороссии многомиллионной аудитории", - передает пресс-служба краевой администрации текст телеграммы, направленной родным и близким погибшего журналиста. По словам Кондратьева, Максудов останется примером подлинного профессионального мужества, преданности долгу и интересам Отечества. Карьеру на телевидении Максудов начал в ГТРК "Сочи", был собкором "Нового Телевидения Кубани" в Сочи и Краснодаре. В зоне спецоперации журналист работал с февраля 2022 года, у него осталась несовершеннолетняя дочь, добавили в администрации Кубани. В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911287539.html
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краснодарский край, донбасс, борис максудов, россия, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, союз журналистов россии
Краснодарский край, Донбасс, Борис Максудов, Россия, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Союз журналистов России, Специальная военная операция на Украине
Глава Кубани: Максудова запомнят по ярким репортажам и острым сюжетам

Глава Кубани о Максудове: его запомнят по ярким репортажам и острым сюжетам

© Фото : Борис Максудов/ВКонтактеЖурналист Борис Максудов
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Борис Максудов/ВКонтакте
Журналист Борис Максудов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выражая соболезнования родным погибшего журналиста Бориса Максудова, заявил, что он останется в памяти благодаря ярким репортажам и острым сюжетам как пример преданности долгу и интересам Отечества.
«
"Борис посвятил себя ответственной и сложной профессии. Жители региона знают и помнят его по ярким репортажам и острым сюжетам во время работы на краевом телевидении. Смелость суждений, открытость, стремление быть в центре происходящего, вдумчивый подход к любым темам стали его неизменным, узнаваемым стилем. Своим принципам он оставался верен, перейдя на работу в редакцию ведущего федерального телеканала. С первых дней специальной военной операции Борис Бахтиярович рассказывал о подвигах наших военнослужащих, доносил правду о событиях в Донбассе и в Новороссии многомиллионной аудитории", - передает пресс-служба краевой администрации текст телеграммы, направленной родным и близким погибшего журналиста.
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Коллеги рассказали о погибшем журналисте Максудове
Вчера, 12:04
По словам Кондратьева, Максудов останется примером подлинного профессионального мужества, преданности долгу и интересам Отечества.
Карьеру на телевидении Максудов начал в ГТРК "Сочи", был собкором "Нового Телевидения Кубани" в Сочи и Краснодаре. В зоне спецоперации журналист работал с февраля 2022 года, у него осталась несовершеннолетняя дочь, добавили в администрации Кубани.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов
Вчера, 11:23
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайДонбассБорис МаксудовРоссияВениамин КондратьевВооруженные силы УкраиныСоюз журналистов России
 
 
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