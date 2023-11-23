https://ria.ru/20231123/maksudov-1911287539.html

Коллеги рассказали о погибшем журналисте Максудове

Коллеги рассказали о погибшем журналисте Максудове - РИА Новости, 23.11.2023

Коллеги рассказали о погибшем журналисте Максудове

В Сочи, где работал журналист Борис Максудов, назвали тяжелой утратой его гибель, он всегда оставался верен профессии. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:04

2023-11-23T12:04

2023-11-23T12:04

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СОЧИ, 23 ноя – РИА Новости. В Сочи, где работал журналист Борис Максудов, назвали тяжелой утратой его гибель, он всегда оставался верен профессии. Максудов окончил социально-педагогический факультет Сочинского государственного университета (СГУ). Начинал трудовую деятельность в газете, затем стал тележурналистом, с 2005 по 2007 годы работал на ВГТРК "Сочи", затем - на "Новом Телевидении Кубани", после стал заведовать корреспондентским пунктом федерального телеканала "ТВ Центр" в Сочи. "С глубокой скорбью мы приняли новость о гибели нашего коллеги Бориса Максудова. Борис начинал свою карьеру на телевидении в "Вестях Сочи" в 2005 году. Сначала стажировался, потом работал корреспондентом. Он был профессионалом в своем деле и до последних дней оставался верен профессии. Для нас это тяжелая утрата", - сказали РИА Новости в телевизионной компании "Вести Сочи". Соболезнования родным и близким также выразили власти Сочи. В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.

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сочи

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

медиа - общество, борис максудов, сочи, запорожская область, вгтрк