https://ria.ru/20231123/maksudov-1911262247.html

МЧС назвало смерть Бориса Максудова утратой для журналистского сообщества

МЧС назвало смерть Бориса Максудова утратой для журналистского сообщества - РИА Новости, 23.11.2023

МЧС назвало смерть Бориса Максудова утратой для журналистского сообщества

МЧС России выразило соболезнования в связи со смертью корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, назвав его смерть невосполнимой утратой для журналистского... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:04

2023-11-23T11:04

2023-11-23T11:04

специальная военная операция на украине

запорожская область

борис максудов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вгтрк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. МЧС России выразило соболезнования в связи со смертью корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, назвав его смерть невосполнимой утратой для журналистского сообщества России и общественности, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Это невосполнимая утрата для журналистского сообщества России и общественности. Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов активно участвовал в освещении деятельности МЧС России, рассказывая о героической службе пожарных и спасателей, в том числе в зоне СВО. В наших сердцах навсегда останется память о Борисе как творческом человеке, беспристрастном журналисте с высокой гражданской позицией. Светлая память!" - говорится в посте. В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, борис максудов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вгтрк, вооруженные силы украины