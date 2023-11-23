Рейтинг@Mail.ru
МЧС назвало смерть Бориса Максудова утратой для журналистского сообщества - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911262247.html
МЧС назвало смерть Бориса Максудова утратой для журналистского сообщества
МЧС назвало смерть Бориса Максудова утратой для журналистского сообщества - РИА Новости, 23.11.2023
МЧС назвало смерть Бориса Максудова утратой для журналистского сообщества
МЧС России выразило соболезнования в связи со смертью корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, назвав его смерть невосполнимой утратой для журналистского... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:04
2023-11-23T11:04
специальная военная операция на украине
запорожская область
борис максудов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вгтрк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911240189_0:428:1620:1339_1920x0_80_0_0_3aadcc7ead9a16b2cc81d5a9cb475aa9.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. МЧС России выразило соболезнования в связи со смертью корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, назвав его смерть невосполнимой утратой для журналистского сообщества России и общественности, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Это невосполнимая утрата для журналистского сообщества России и общественности. Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов активно участвовал в освещении деятельности МЧС России, рассказывая о героической службе пожарных и спасателей, в том числе в зоне СВО. В наших сердцах навсегда останется память о Борисе как творческом человеке, беспристрастном журналисте с высокой гражданской позицией. Светлая память!" - говорится в посте. В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911240189_0:279:1620:1494_1920x0_80_0_0_8fa08e19c8f6cb17ea7d2b5faca076ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, борис максудов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вгтрк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Борис Максудов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ВГТРК, Вооруженные силы Украины
МЧС назвало смерть Бориса Максудова утратой для журналистского сообщества

МЧС назвало смерть Максудова невосполнимой утратой для журналистского сообщества

© Борис Максудов/ВКонтактеКорреспондент "России 24" Борис Максудов
Корреспондент России 24 Борис Максудов
© Борис Максудов/ВКонтакте
Корреспондент "России 24" Борис Максудов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. МЧС России выразило соболезнования в связи со смертью корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, назвав его смерть невосполнимой утратой для журналистского сообщества России и общественности, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
«
"Это невосполнимая утрата для журналистского сообщества России и общественности. Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов активно участвовал в освещении деятельности МЧС России, рассказывая о героической службе пожарных и спасателей, в том числе в зоне СВО. В наших сердцах навсегда останется память о Борисе как творческом человеке, беспристрастном журналисте с высокой гражданской позицией. Светлая память!" - говорится в посте.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь.
На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБорис МаксудовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВГТРКВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала