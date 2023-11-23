Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста Максудова
Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста "России 24" Максудова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE" выразила соболезнования из-за гибели корреспондента "Россия 24" Бориса Максудова и заявила, что российские журналисты много лет являются целью для уничтожения Киевом.
Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что раненный после удара ВСУ корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался.
"Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией", - сказала Захарова.
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"Я думаю, что все прекрасно понимают, что российские журналисты много лет являются законной целью, как считают в Киеве, для уничтожения", — добавила она.
В среду в Минобороны сообщили, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, ранение получил корреспондент "России 24" Борис Максудов – его оперативно эвакуировали, была оказана помощь.