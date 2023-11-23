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Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
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09:44 23.11.2023 (обновлено: 18:59 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911239533.html
Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста Максудова
Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста Максудова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE" выразила соболезнования из-за гибели корреспондента "Россия 24" Бориса Максудова и... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:44
2023-11-23T18:59
россия
украина
мария захарова
происшествия
борис максудов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE" выразила соболезнования из-за гибели корреспондента "Россия 24" Бориса Максудова и заявила, что российские журналисты много лет являются целью для уничтожения Киевом.Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что раненный после удара ВСУ корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался."Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией", - сказала Захарова."Я думаю, что все прекрасно понимают, что российские журналисты много лет являются законной целью, как считают в Киеве, для уничтожения", — добавила она.В среду в Минобороны сообщили, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, ранение получил корреспондент "России 24" Борис Максудов – его оперативно эвакуировали, была оказана помощь.
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россия, украина, мария захарова, происшествия, борис максудов
Россия, Украина, Мария Захарова, Происшествия, Борис Максудов
Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста Максудова

Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста "России 24" Максудова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE" выразила соболезнования из-за гибели корреспондента "Россия 24" Бориса Максудова и заявила, что российские журналисты много лет являются целью для уничтожения Киевом.
Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что раненный после удара ВСУ корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался.
"Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией", - сказала Захарова.
«
"Я думаю, что все прекрасно понимают, что российские журналисты много лет являются законной целью, как считают в Киеве, для уничтожения", — добавила она.
В среду в Минобороны сообщили, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, ранение получил корреспондент "России 24" Борис Максудов – его оперативно эвакуировали, была оказана помощь.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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РоссияУкраинаМария ЗахароваПроисшествияБорис Максудов
 
 
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