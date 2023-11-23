https://ria.ru/20231123/maksudov-1911239533.html

Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста Максудова

Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023

Захарова выразила соболезнования из-за гибели журналиста Максудова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE" выразила соболезнования из-за гибели корреспондента "Россия 24" Бориса Максудова и... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:44

2023-11-23T09:44

2023-11-23T18:59

россия

украина

мария захарова

происшествия

борис максудов

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE" выразила соболезнования из-за гибели корреспондента "Россия 24" Бориса Максудова и заявила, что российские журналисты много лет являются целью для уничтожения Киевом.Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что раненный после удара ВСУ корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался."Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией", - сказала Захарова."Я думаю, что все прекрасно понимают, что российские журналисты много лет являются законной целью, как считают в Киеве, для уничтожения", — добавила она.В среду в Минобороны сообщили, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, ранение получил корреспондент "России 24" Борис Максудов – его оперативно эвакуировали, была оказана помощь.

https://ria.ru/20231122/udar-1911134023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, мария захарова, происшествия, борис максудов