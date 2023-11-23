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В Магадане рассказали о строительстве и перспективах нового аэровокзала - РИА Новости, 23.11.2023
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Туризм
 
13:12 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/magadan-1911285965.html
В Магадане рассказали о строительстве и перспективах нового аэровокзала
В Магадане рассказали о строительстве и перспективах нового аэровокзала - РИА Новости, 23.11.2023
В Магадане рассказали о строительстве и перспективах нового аэровокзала
Новый аэровокзал, который сейчас строят в Магадане, откроет большие возможности для туризма, заявил журналистам полпред президента на Дальнем Востоке Юрий... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:12
2023-11-23T13:12
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юрий трутнев
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МАГАДАН, 23 ноя – РИА Новости. Новый аэровокзал, который сейчас строят в Магадане, откроет большие возможности для туризма, заявил журналистам полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, который находится с рабочей поездке в области. По проекту новый аэровокзальный комплекс аэропорта Магадана будет иметь площадь более 14 тысяч квадратных метров и пропускную способность 800 пассажиров в час. Новый терминал будет оснащен двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа, в нем будут реализованы современные технологии обслуживания пассажиров. Часть архитектурных решений и интерьеров посвящена Владимиру Высоцкому, чье имя носит аэропорт. Завершить строительство комплекса должны в конце 2024 года. "Это нормальные условия для пассажиров, ожидание и обслуживание багажа. Но самое главное – это же воздушный фасад территории. Человек приехал, видит, что все красиво, что это процветающий развивающийся регион", – сказал Трутнев. Он добавил, что новый аэровокзал откроет перспективы для развития туризма в регионе. "Внутренний туризм у нас растет большими темпами. Люди с удовольствием знакомятся со своей страной. А я уверен в том, что лучшая часть страны, с которой всем надо познакомиться, – это и есть Дальний Восток", – добавил Трутнев.
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новости - туризм, туризм, туристы, магадан, дальний восток, юрий трутнев, аэропорты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Магадан, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Аэропорты
В Магадане рассказали о строительстве и перспективах нового аэровокзала

Трутнев: новый аэровокзал в Магадане откроет возможности для туризма

© РИА Новости / Александр Крылов | Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Александр Крылов
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МАГАДАН, 23 ноя – РИА Новости. Новый аэровокзал, который сейчас строят в Магадане, откроет большие возможности для туризма, заявил журналистам полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, который находится с рабочей поездке в области.
По проекту новый аэровокзальный комплекс аэропорта Магадана будет иметь площадь более 14 тысяч квадратных метров и пропускную способность 800 пассажиров в час. Новый терминал будет оснащен двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа, в нем будут реализованы современные технологии обслуживания пассажиров. Часть архитектурных решений и интерьеров посвящена Владимиру Высоцкому, чье имя носит аэропорт. Завершить строительство комплекса должны в конце 2024 года.
"Это нормальные условия для пассажиров, ожидание и обслуживание багажа. Но самое главное – это же воздушный фасад территории. Человек приехал, видит, что все красиво, что это процветающий развивающийся регион", – сказал Трутнев.
Он добавил, что новый аэровокзал откроет перспективы для развития туризма в регионе.
"Внутренний туризм у нас растет большими темпами. Люди с удовольствием знакомятся со своей страной. А я уверен в том, что лучшая часть страны, с которой всем надо познакомиться, – это и есть Дальний Восток", – добавил Трутнев.
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