Лукашенко: ОДКБ в разных форматах обсуждает военно-политические вопросы
Лукашенко: члены ОДКБ в разных форматах обсуждает военно-политические вопросы
© РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. Архивное фото
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены ОДКБ в разных форматах, в том числе на двусторонней основе, обсуждают вопросы военно-политического характера, так как к этому подталкивает ситуация в зоне ответственности организации.
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"На этой сессии Совета коллективной безопасности мы традиционно подводим итоги всего того, что сделано не только коллективно нами, но и отдельно – на двусторонней основе, в том числе членами Совета коллективной безопасности. Мы дали оценки прошедшему году, нашей работе в организации. Относительно краткий характер нашей встречи в составе связан с тем, что мы ранее обсуждали эти вопросы в разных форматах – вопросы, прежде всего, военно-политического характера", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в расширенном составе.
Он отметил, что "на двустороннем треке, трехстороннем и ином приоритет отдавался военно-политическим вопросам, потому что так складывается сегодня ситуация, обстановка в зоне ответственности (ОДКБ – ред.)".