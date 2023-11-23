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Лукашенко: ОДКБ в разных форматах обсуждает военно-политические вопросы - РИА Новости, 23.11.2023
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15:49 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/lukashenko-1911368577.html
Лукашенко: ОДКБ в разных форматах обсуждает военно-политические вопросы
Лукашенко: ОДКБ в разных форматах обсуждает военно-политические вопросы - РИА Новости, 23.11.2023
Лукашенко: ОДКБ в разных форматах обсуждает военно-политические вопросы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены ОДКБ в разных форматах, в том числе на двусторонней основе, обсуждают вопросы военно-политического... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:49
2023-11-23T15:49
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены ОДКБ в разных форматах, в том числе на двусторонней основе, обсуждают вопросы военно-политического характера, так как к этому подталкивает ситуация в зоне ответственности организации."На этой сессии Совета коллективной безопасности мы традиционно подводим итоги всего того, что сделано не только коллективно нами, но и отдельно – на двусторонней основе, в том числе членами Совета коллективной безопасности. Мы дали оценки прошедшему году, нашей работе в организации. Относительно краткий характер нашей встречи в составе связан с тем, что мы ранее обсуждали эти вопросы в разных форматах – вопросы, прежде всего, военно-политического характера", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в расширенном составе.Он отметил, что "на двустороннем треке, трехстороннем и ином приоритет отдавался военно-политическим вопросам, потому что так складывается сегодня ситуация, обстановка в зоне ответственности (ОДКБ – ред.)".
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белоруссия, александр лукашенко, одкб, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, ОДКБ, В мире
Лукашенко: ОДКБ в разных форматах обсуждает военно-политические вопросы

Лукашенко: члены ОДКБ в разных форматах обсуждает военно-политические вопросы

© РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены ОДКБ в разных форматах, в том числе на двусторонней основе, обсуждают вопросы военно-политического характера, так как к этому подталкивает ситуация в зоне ответственности организации.
«
"На этой сессии Совета коллективной безопасности мы традиционно подводим итоги всего того, что сделано не только коллективно нами, но и отдельно – на двусторонней основе, в том числе членами Совета коллективной безопасности. Мы дали оценки прошедшему году, нашей работе в организации. Относительно краткий характер нашей встречи в составе связан с тем, что мы ранее обсуждали эти вопросы в разных форматах – вопросы, прежде всего, военно-политического характера", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в расширенном составе.
Он отметил, что "на двустороннем треке, трехстороннем и ином приоритет отдавался военно-политическим вопросам, потому что так складывается сегодня ситуация, обстановка в зоне ответственности (ОДКБ – ред.)".
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоОДКБВ мире
 
 
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