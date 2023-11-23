https://ria.ru/20231123/logisticheskiy_kompleks-1911181853.html

Ефимов: логистический комплекс по городской программе построят в Москве

Ефимов: логистический комплекс по городской программе построят в Москве - РИА Новости, 23.11.2023

Ефимов: логистический комплекс по городской программе построят в Москве

По программе стимулирования создания мест приложения труда на территории новой Москвы возведут логистический комплекс, сообщил заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:09

2023-11-23T10:09

2023-11-23T10:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

логистика

вакансии

экономика

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. По программе стимулирования создания мест приложения труда на территории новой Москвы возведут логистический комплекс, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Данный комплекс будет располагаться в поселении Марушкинском, его площадь составит 24 тыс. "квадратов". В результате реализации проекта в столице создадут порядка 400 новых рабочих мест."Логистический комплекс появится в поселении Марушкинском Новомосковского административного округа. Инвестиции в проект составят 1,9 млрд руб., на предприятии создадут около 400 рабочих мест. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в следующем году", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Там отметили, что с инвестором из структуры Группы компаний "ПИК" заключено соглашение сроком на 6 лет.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что инвестор в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда строит 36 социально и экономически важных для столицы объектов. Это торговые, деловые, развлекательные центры, школы, детсады, логоцентры и промтехнопарки.По данным пресс-службы, столичная программа стимулирования создания мест приложения труда нацелена на обеспечение комплексной застройки городских районов. В рамках нее девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования участка земли, где возводит жилые дома, если доинвестирует в возведение объекта, где появятся новые места для работы.Изначально данная городская программа была направлена на возведение только промышленных объектов и офисов. Потом перечень был существенно расширен, в том числе по запросам бизнеса. На сегодняшний день у инвесторов существует возможность получать льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры, общественного питания, ТРЦ и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программа стала распространяться на гостиничные объекты. Весной прошлого года в программу включили объекты, которые предназначены для оказания комплексных логистических услуг.Также в программу были внесены изменения, дающие возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по возведению объекта в короткие сроки и при этом получить увеличенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на шесть–двенадцать месяцев она увеличится на 5%, свыше одного года – на десять процентов.Поучаствовать в программе могут не только девелоперы, планирующие реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилье на территории столицы. При этом участки земли под застройку жилых домов и мест приложения труда могут располагаться в разных районах. Заявки для участия в данной программе застройщики могут отправлять через онлайн-сервис на Инвестиционном портале города.Ранее Ефимов сообщил, что столичная программа льготного инвестиционного кредитования обеспечит московским промпредприятиям возможность создания более 15 тысяч новых рабочих мест.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , логистика, вакансии, экономика