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Строители из Омска отремонтировали детский сад в подшефном Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 23.11.2023
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10:44 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/lnr-1911254781.html
Строители из Омска отремонтировали детский сад в подшефном Стаханове в ЛНР
Строители из Омска отремонтировали детский сад в подшефном Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 23.11.2023
Строители из Омска отремонтировали детский сад в подшефном Стаханове в ЛНР
Омские строители отремонтировали детский сад в подшефном региону городе Стаханов в Луганской народной республике, рассказали в пресс-службе правительства Омской РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:44
2023-11-23T10:44
надежные люди
омская область
стаханов
омск
луганская народная республика
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ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Омские строители отремонтировали детский сад в подшефном региону городе Стаханов в Луганской народной республике, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. В июле прошлого года стахановский ясли-сад "Сказка" пострадал от удара американской ракеты HIMARS. Взрывной волной выбило окна, осколками повредило крышу. "При поддержке Омской области в дошкольном учреждении проведены необходимые работы: в прошлом году отремонтирована крыша здания, в 2023 году установлены современные пластиковые окна. Для детского сада, который работает с 1988 года, это первый капитальный ремонт. За оказанную помощь благодарность в восстановлении здания дошкольного учреждения выразила заведующая детского сада Светлана Ченина", - рассказали в пресс-службе. В этом году строители из Омской области привели в порядок родильный дом, три школы, подготовили отдельное здание для размещения МФЦ. Также продолжаются работы по ремонту жилых домов, которые пострадали от обстрелов.
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омская область, стаханов, омск, луганская народная республика
Надежные люди, Омская область, Стаханов, Омск, Луганская Народная Республика

Строители из Омска отремонтировали детский сад в подшефном Стаханове в ЛНР

© Фото : Правительство Омской областиСтроители из Омска отремонтировали детский сад в подшефном Стаханове в ЛНР
Строители из Омска отремонтировали детский сад в подшефном Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Правительство Омской области
Строители из Омска отремонтировали детский сад в подшефном Стаханове в ЛНР
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ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Омские строители отремонтировали детский сад в подшефном региону городе Стаханов в Луганской народной республике, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
В июле прошлого года стахановский ясли-сад "Сказка" пострадал от удара американской ракеты HIMARS. Взрывной волной выбило окна, осколками повредило крышу.
«
"При поддержке Омской области в дошкольном учреждении проведены необходимые работы: в прошлом году отремонтирована крыша здания, в 2023 году установлены современные пластиковые окна. Для детского сада, который работает с 1988 года, это первый капитальный ремонт. За оказанную помощь благодарность в восстановлении здания дошкольного учреждения выразила заведующая детского сада Светлана Ченина", - рассказали в пресс-службе.
В этом году строители из Омской области привели в порядок родильный дом, три школы, подготовили отдельное здание для размещения МФЦ. Также продолжаются работы по ремонту жилых домов, которые пострадали от обстрелов.
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Надежные людиОмская областьСтахановОмскЛуганская Народная Республика
 
 
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