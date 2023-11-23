https://ria.ru/20231123/lnr-1911254781.html

Строители из Омска отремонтировали детский сад в подшефном Стаханове в ЛНР

Строители из Омска отремонтировали детский сад в подшефном Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 23.11.2023

Строители из Омска отремонтировали детский сад в подшефном Стаханове в ЛНР

Омские строители отремонтировали детский сад в подшефном региону городе Стаханов в Луганской народной республике, рассказали в пресс-службе правительства Омской РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:44

2023-11-23T10:44

2023-11-23T10:44

надежные люди

омская область

стаханов

омск

луганская народная республика

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ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Омские строители отремонтировали детский сад в подшефном региону городе Стаханов в Луганской народной республике, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. В июле прошлого года стахановский ясли-сад "Сказка" пострадал от удара американской ракеты HIMARS. Взрывной волной выбило окна, осколками повредило крышу. "При поддержке Омской области в дошкольном учреждении проведены необходимые работы: в прошлом году отремонтирована крыша здания, в 2023 году установлены современные пластиковые окна. Для детского сада, который работает с 1988 года, это первый капитальный ремонт. За оказанную помощь благодарность в восстановлении здания дошкольного учреждения выразила заведующая детского сада Светлана Ченина", - рассказали в пресс-службе. В этом году строители из Омской области привели в порядок родильный дом, три школы, подготовили отдельное здание для размещения МФЦ. Также продолжаются работы по ремонту жилых домов, которые пострадали от обстрелов.

https://ria.ru/20231122/pomosch-1910995972.html

омская область

стаханов

омск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омская область, стаханов, омск, луганская народная республика