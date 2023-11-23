https://ria.ru/20231123/livan-1911360521.html

Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны

Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны - РИА Новости, 23.11.2023

Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ливана Шауки Бу Нассаром взрывоопасную обстановку на юге Ливана в связи с палестино-израильским конфликтом,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:26

2023-11-23T15:26

2023-11-23T15:30

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ливана Шауки Бу Нассаром взрывоопасную обстановку на юге Ливана в связи с палестино-израильским конфликтом, российская сторона подчеркнула недопустимость вовлечения в эскалацию государств региона, заявили в четверг в МИД РФ."В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке в условиях резкого обострения палестино-израильского конфликта. Особое внимание в этом контексте было уделено взрывоопасной обстановке на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."С российской стороны была вновь подчеркнута недопустимость разрастания вооруженной эскалации и вовлечения в нее государств региона. Акцентирована необходимость активизации многосторонних усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на имеющейся международно-правовой основе", - добавили в ведомстве.

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан