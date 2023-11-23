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Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны
Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны - РИА Новости, 23.11.2023
Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ливана Шауки Бу Нассаром взрывоопасную обстановку на юге Ливана в связи с палестино-израильским конфликтом,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:26
2023-11-23T15:26
2023-11-23T15:30
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ливана Шауки Бу Нассаром взрывоопасную обстановку на юге Ливана в связи с палестино-израильским конфликтом, российская сторона подчеркнула недопустимость вовлечения в эскалацию государств региона, заявили в четверг в МИД РФ."В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке в условиях резкого обострения палестино-израильского конфликта. Особое внимание в этом контексте было уделено взрывоопасной обстановке на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."С российской стороны была вновь подчеркнута недопустимость разрастания вооруженной эскалации и вовлечения в нее государств региона. Акцентирована необходимость активизации многосторонних усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на имеющейся международно-правовой основе", - добавили в ведомстве.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны
МИД: Богданов и посол Ливана обсудили ситуацию на юге страны