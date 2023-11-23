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Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны - РИА Новости, 23.11.2023
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15:26 23.11.2023 (обновлено: 15:30 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/livan-1911360521.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны
Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны - РИА Новости, 23.11.2023
Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ливана Шауки Бу Нассаром взрывоопасную обстановку на юге Ливана в связи с палестино-израильским конфликтом,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:26
2023-11-23T15:30
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ливана Шауки Бу Нассаром взрывоопасную обстановку на юге Ливана в связи с палестино-израильским конфликтом, российская сторона подчеркнула недопустимость вовлечения в эскалацию государств региона, заявили в четверг в МИД РФ."В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке в условиях резкого обострения палестино-израильского конфликта. Особое внимание в этом контексте было уделено взрывоопасной обстановке на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."С российской стороны была вновь подчеркнута недопустимость разрастания вооруженной эскалации и вовлечения в нее государств региона. Акцентирована необходимость активизации многосторонних усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на имеющейся международно-правовой основе", - добавили в ведомстве.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
Замглавы МИД России обсудил с послом Ливана ситуацию на юге страны

МИД: Богданов и посол Ливана обсудили ситуацию на юге страны

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ливана Шауки Бу Нассаром взрывоопасную обстановку на юге Ливана в связи с палестино-израильским конфликтом, российская сторона подчеркнула недопустимость вовлечения в эскалацию государств региона, заявили в четверг в МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке в условиях резкого обострения палестино-израильского конфликта. Особое внимание в этом контексте было уделено взрывоопасной обстановке на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"С российской стороны была вновь подчеркнута недопустимость разрастания вооруженной эскалации и вовлечения в нее государств региона. Акцентирована необходимость активизации многосторонних усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на имеющейся международно-правовой основе", - добавили в ведомстве.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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