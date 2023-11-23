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"Хезболла" заявила об ударе по позициям Израиля на границе с Ливаном - РИА Новости, 23.11.2023
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14:42 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/livan-1911350869.html
"Хезболла" заявила об ударе по позициям Израиля на границе с Ливаном
"Хезболла" заявила об ударе по позициям Израиля на границе с Ливаном - РИА Новости, 23.11.2023
"Хезболла" заявила об ударе по позициям Израиля на границе с Ливаном
Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что нанесло удар по позициям израильских войск на границе с Ливаном. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:42
2023-11-23T14:42
в мире
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что нанесло удар по позициям израильских войск на границе с Ливаном. "Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по позициям вражеских израильских солдат в окрестностях объекта Аль-Мардж", - говорится в заявлении движения. Отмечается, что удар привел к потерям среди израильтян. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала 35 пусков с территории Ливана по Израилю, ПВО перехватила некоторые из них. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об ударе по позициям Израиля на границе с Ливаном

"Хезболла" заявила об ударе по позициям израильских войск на границе с Ливаном

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что нанесло удар по позициям израильских войск на границе с Ливаном.
«
"Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по позициям вражеских израильских солдат в окрестностях объекта Аль-Мардж", - говорится в заявлении движения.
Отмечается, что удар привел к потерям среди израильтян.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала 35 пусков с территории Ливана по Израилю, ПВО перехватила некоторые из них.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
 
В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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