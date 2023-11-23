https://ria.ru/20231123/livan-1911277182.html
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла"
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" - РИА Новости, 23.11.2023
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла"
Пять бойцов ливанской шиитской организации "Хезболла", в том числе сын главы ее фракции в парламенте страны Мухаммеда Раада, погибли во время выполнения военной РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:35
2023-11-23T11:35
2023-11-23T11:51
в мире
хезболла
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911280479_0:87:2172:1309_1920x0_80_0_0_c0cfc3bd4f0cd1abd6dda625cb43e56d.jpg
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 23 ноя - РИА Новости. Пять бойцов ливанской шиитской организации "Хезболла", в том числе сын главы ее фракции в парламенте страны Мухаммеда Раада, погибли во время выполнения военной миссии на юге Ливана, говорится в заявлении движения, полученном РИА Новости. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщало, что сын депутата погиб в среду при ударе израильских сил по дому в Бейт-Хануне. "Израильская армия убила наших бойцов, когда они выполняли военную миссию на юге Ливана, в их числе - Аббас Мухаммед Раад", - говорится в заявлении организации. Ранее "Хезболлах" объявила о нападении на 12 израильских военных объектов, включая места и скопления солдат и техники израильской армии вблизи границы с Ливаном.
https://ria.ru/20231121/obstrel-1910921178.html
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911280479_0:0:2493:1869_1920x0_80_0_0_805d4c6483ed88c7c730ecb9aa52b7ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хезболла, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хезболла, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла"
Сын главы фракции "Хезболла" в парламенте Ливана погиб на военной миссии
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 23 ноя - РИА Новости. Пять бойцов ливанской шиитской организации "Хезболла", в том числе сын главы ее фракции в парламенте страны Мухаммеда Раада, погибли во время выполнения военной миссии на юге Ливана, говорится в заявлении движения, полученном РИА Новости.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщало, что сын депутата погиб в среду при ударе израильских сил по дому в Бейт-Хануне.
«
"Израильская армия убила наших бойцов, когда они выполняли военную миссию на юге Ливана, в их числе - Аббас Мухаммед Раад", - говорится в заявлении организации.
Ранее "Хезболлах" объявила о нападении на 12 израильских военных объектов, включая места и скопления солдат и техники израильской армии вблизи границы с Ливаном.
ЦАХАЛ заявил, что выпустил перехватчики по объектам, летевшим из Ливана