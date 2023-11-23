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В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" - РИА Новости, 23.11.2023
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11:35 23.11.2023 (обновлено: 11:51 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/livan-1911277182.html
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла"
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" - РИА Новости, 23.11.2023
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла"
Пять бойцов ливанской шиитской организации "Хезболла", в том числе сын главы ее фракции в парламенте страны Мухаммеда Раада, погибли во время выполнения военной РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:35
2023-11-23T11:51
в мире
хезболла
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 23 ноя - РИА Новости. Пять бойцов ливанской шиитской организации "Хезболла", в том числе сын главы ее фракции в парламенте страны Мухаммеда Раада, погибли во время выполнения военной миссии на юге Ливана, говорится в заявлении движения, полученном РИА Новости. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщало, что сын депутата погиб в среду при ударе израильских сил по дому в Бейт-Хануне. "Израильская армия убила наших бойцов, когда они выполняли военную миссию на юге Ливана, в их числе - Аббас Мухаммед Раад", - говорится в заявлении организации. Ранее "Хезболлах" объявила о нападении на 12 израильских военных объектов, включая места и скопления солдат и техники израильской армии вблизи границы с Ливаном.
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в мире, хезболла, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хезболла, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла"

Сын главы фракции "Хезболла" в парламенте Ливана погиб на военной миссии

© AP Photo / Hasan JamaliМухаммед Раад
Мухаммед Раад - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Hasan Jamali
Мухаммед Раад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 23 ноя - РИА Новости. Пять бойцов ливанской шиитской организации "Хезболла", в том числе сын главы ее фракции в парламенте страны Мухаммеда Раада, погибли во время выполнения военной миссии на юге Ливана, говорится в заявлении движения, полученном РИА Новости.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщало, что сын депутата погиб в среду при ударе израильских сил по дому в Бейт-Хануне.
© Фото : соцсетиСын главы фракции ливанской шиитской организации "Хезболла" в парламенте Ливана Мухаммеда Раада
Сын главы фракции ливанской шиитской организации Хезболла в парламенте Ливана Мухаммеда Раада - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : соцсети
Сын главы фракции ливанской шиитской организации "Хезболла" в парламенте Ливана Мухаммеда Раада. Архивное фото
«
"Израильская армия убила наших бойцов, когда они выполняли военную миссию на юге Ливана, в их числе - Аббас Мухаммед Раад", - говорится в заявлении организации.
Ранее "Хезболлах" объявила о нападении на 12 израильских военных объектов, включая места и скопления солдат и техники израильской армии вблизи границы с Ливаном.
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ЦАХАЛ заявил, что выпустил перехватчики по объектам, летевшим из Ливана
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В миреХезболлаЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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