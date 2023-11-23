https://ria.ru/20231123/livan-1911277182.html

В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла"

В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" - РИА Новости, 23.11.2023

В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла"

Пять бойцов ливанской шиитской организации "Хезболла", в том числе сын главы ее фракции в парламенте страны Мухаммеда Раада, погибли во время выполнения военной РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:35

2023-11-23T11:35

2023-11-23T11:51

в мире

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ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 23 ноя - РИА Новости. Пять бойцов ливанской шиитской организации "Хезболла", в том числе сын главы ее фракции в парламенте страны Мухаммеда Раада, погибли во время выполнения военной миссии на юге Ливана, говорится в заявлении движения, полученном РИА Новости. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщало, что сын депутата погиб в среду при ударе израильских сил по дому в Бейт-Хануне. "Израильская армия убила наших бойцов, когда они выполняли военную миссию на юге Ливана, в их числе - Аббас Мухаммед Раад", - говорится в заявлении организации. Ранее "Хезболлах" объявила о нападении на 12 израильских военных объектов, включая места и скопления солдат и техники израильской армии вблизи границы с Ливаном.

https://ria.ru/20231121/obstrel-1910921178.html

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в мире, хезболла, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году