Рейтинг@Mail.ru
Более 203 километров линий электропередач построили в МО с начала года - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:27 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/linii-1911383225.html
Более 203 километров линий электропередач построили в МО с начала года
Более 203 километров линий электропередач построили в МО с начала года - РИА Новости, 23.11.2023
Более 203 километров линий электропередач построили в МО с начала года
На территории Подмосковья в рамках инвестиционной программы, которую реализуют с января 2023 года, построили более 203 километров ЛЭП, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:27
2023-11-23T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788757393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80b198eb71e4c64f56d7196d1e1c1b69.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На территории Подмосковья в рамках инвестиционной программы, которую реализуют с января 2023 года, построили более 203 километров ЛЭП, сообщил телеканал "360".Самые протяженные участки новых линий электропередач появились в Раменском и Богородском округах и Красногорске. Там построили 42,8 километра, 14,5 километра и 11,03 километра ЛЭП соответственно. Кроме того, в Подмосковье в этом году появилось 112 новых подстанций, рассказали в пресс-службе "Мособлэнерго"."Главная цель программы заключается в улучшении качества обслуживания потребителей – жителей Подмосковья", – отметил глава "Мособлэнерго" Александр Самарин.Он подчеркнул, что новые ЛЭП сделают работу всего электросетевого комплекса Подмосковья более надежной, а также создадут условия для технологического присоединения новых потребителей
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788757393_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac77c765b06bccb1f84cd11a07a21bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 203 километров линий электропередач построили в МО с начала года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭнергетики восстанавливают электросети в Мариуполе.
Энергетики восстанавливают электросети в Мариуполе. - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На территории Подмосковья в рамках инвестиционной программы, которую реализуют с января 2023 года, построили более 203 километров ЛЭП, сообщил телеканал "360".
Самые протяженные участки новых линий электропередач появились в Раменском и Богородском округах и Красногорске. Там построили 42,8 километра, 14,5 километра и 11,03 километра ЛЭП соответственно. Кроме того, в Подмосковье в этом году появилось 112 новых подстанций, рассказали в пресс-службе "Мособлэнерго".
"Главная цель программы заключается в улучшении качества обслуживания потребителей – жителей Подмосковья", – отметил глава "Мособлэнерго" Александр Самарин.
Он подчеркнул, что новые ЛЭП сделают работу всего электросетевого комплекса Подмосковья более надежной, а также создадут условия для технологического присоединения новых потребителей
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала