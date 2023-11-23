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Более 203 километров линий электропередач построили в МО с начала года
Более 203 километров линий электропередач построили в МО с начала года - РИА Новости, 23.11.2023
Более 203 километров линий электропередач построили в МО с начала года
На территории Подмосковья в рамках инвестиционной программы, которую реализуют с января 2023 года, построили более 203 километров ЛЭП, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:27
2023-11-23T16:27
2023-11-23T16:27
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На территории Подмосковья в рамках инвестиционной программы, которую реализуют с января 2023 года, построили более 203 километров ЛЭП, сообщил телеканал "360".Самые протяженные участки новых линий электропередач появились в Раменском и Богородском округах и Красногорске. Там построили 42,8 километра, 14,5 километра и 11,03 километра ЛЭП соответственно. Кроме того, в Подмосковье в этом году появилось 112 новых подстанций, рассказали в пресс-службе "Мособлэнерго"."Главная цель программы заключается в улучшении качества обслуживания потребителей – жителей Подмосковья", – отметил глава "Мособлэнерго" Александр Самарин.Он подчеркнул, что новые ЛЭП сделают работу всего электросетевого комплекса Подмосковья более надежной, а также создадут условия для технологического присоединения новых потребителей
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости.
На территории Подмосковья в рамках инвестиционной программы, которую реализуют с января 2023 года, построили более 203 километров ЛЭП, сообщил телеканал "360"
.
Самые протяженные участки новых линий электропередач появились в Раменском и Богородском округах и Красногорске. Там построили 42,8 километра, 14,5 километра и 11,03 километра ЛЭП соответственно. Кроме того, в Подмосковье в этом году появилось 112 новых подстанций, рассказали в пресс-службе "Мособлэнерго".
"Главная цель программы заключается в улучшении качества обслуживания потребителей – жителей Подмосковья", – отметил глава "Мособлэнерго" Александр Самарин.
Он подчеркнул, что новые ЛЭП сделают работу всего электросетевого комплекса Подмосковья более надежной, а также создадут условия для технологического присоединения новых потребителей