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Российские врачи восстановили альбиносу из Сенегала лицо после лечения рака - РИА Новости, 23.11.2023
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15:30 23.11.2023
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Российские врачи восстановили альбиносу из Сенегала лицо после лечения рака
Российские врачи восстановили альбиносу из Сенегала лицо после лечения рака - РИА Новости, 23.11.2023
Российские врачи восстановили альбиносу из Сенегала лицо после лечения рака
Кубанские хирурги Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи смогли восстановить лицо темнокожему альбиносу из Сенегала, который лишился скулы с... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:30
2023-11-23T15:30
сенегал
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Кубанские хирурги Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи смогли восстановить лицо темнокожему альбиносу из Сенегала, который лишился скулы с правой стороны лица и нижней челюсти, пока лечился от онкозаболевания, сообщили в пресс-службе медучреждения. В больницы рассказали, что у 24-летнего Хадимы Деме из-за генетической мутации на правой части лица образовалась меланома. Пациент лишился кожи и нескольких костей. С онкологией боролись сенегальские врачи. Они выжгли пациенту на лице "огромную дыру" - у него не было скулы с правой стороны лица и нижней челюсти. Хадима не мог самостоятельно раздельно дышать носом и ртом, а также глотать пищу. "Чтобы исправить ситуацию семья сенегальских крестьян продала весь скот и обратилась за помощью к благотворительному фонду, который искал врачей для Хадимы в США и Турции. За восстановление взялись лишь русские врачи краевой БСМП. Для начала воссоздали 3D модель будущего лица и провели четыре сложнейших операций. Только первая длилась около 20-ти часов. Теперь у Хадимы на правой стороне лица вместо зияющей дыры появилась щека", - говорится в сообщении. Отмечается, что после трех месяцев лечения Хадима с отцом вернутся в краевую больницу уже весной "за новым веком и красивыми зубами".
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сенегал, краснодарский край, здоровье - общество
Сенегал, Краснодарский край, Здоровье - Общество
Российские врачи восстановили альбиносу из Сенегала лицо после лечения рака

На Кубани врачи восстановили альбиносу из Сенегала лицо, пострадавшее от опухоли

© Фото : ККБСМП/TelegramКубанские хирурги Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи смогли восстановить лицо темнокожему альбиносу из Сенегала
Кубанские хирурги Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи смогли восстановить лицо темнокожему альбиносу из Сенегала - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : ККБСМП/Telegram
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Кубанские хирурги Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи смогли восстановить лицо темнокожему альбиносу из Сенегала, который лишился скулы с правой стороны лица и нижней челюсти, пока лечился от онкозаболевания, сообщили в пресс-службе медучреждения.
В больницы рассказали, что у 24-летнего Хадимы Деме из-за генетической мутации на правой части лица образовалась меланома. Пациент лишился кожи и нескольких костей. С онкологией боролись сенегальские врачи. Они выжгли пациенту на лице "огромную дыру" - у него не было скулы с правой стороны лица и нижней челюсти. Хадима не мог самостоятельно раздельно дышать носом и ртом, а также глотать пищу.
«
"Чтобы исправить ситуацию семья сенегальских крестьян продала весь скот и обратилась за помощью к благотворительному фонду, который искал врачей для Хадимы в США и Турции. За восстановление взялись лишь русские врачи краевой БСМП. Для начала воссоздали 3D модель будущего лица и провели четыре сложнейших операций. Только первая длилась около 20-ти часов. Теперь у Хадимы на правой стороне лица вместо зияющей дыры появилась щека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после трех месяцев лечения Хадима с отцом вернутся в краевую больницу уже весной "за новым веком и красивыми зубами".
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