https://ria.ru/20231123/lechenie-1911362258.html

Российские врачи восстановили альбиносу из Сенегала лицо после лечения рака

Российские врачи восстановили альбиносу из Сенегала лицо после лечения рака - РИА Новости, 23.11.2023

Российские врачи восстановили альбиносу из Сенегала лицо после лечения рака

Кубанские хирурги Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи смогли восстановить лицо темнокожему альбиносу из Сенегала, который лишился скулы с... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:30

2023-11-23T15:30

2023-11-23T15:30

сенегал

краснодарский край

здоровье - общество

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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Кубанские хирурги Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи смогли восстановить лицо темнокожему альбиносу из Сенегала, который лишился скулы с правой стороны лица и нижней челюсти, пока лечился от онкозаболевания, сообщили в пресс-службе медучреждения. В больницы рассказали, что у 24-летнего Хадимы Деме из-за генетической мутации на правой части лица образовалась меланома. Пациент лишился кожи и нескольких костей. С онкологией боролись сенегальские врачи. Они выжгли пациенту на лице "огромную дыру" - у него не было скулы с правой стороны лица и нижней челюсти. Хадима не мог самостоятельно раздельно дышать носом и ртом, а также глотать пищу. "Чтобы исправить ситуацию семья сенегальских крестьян продала весь скот и обратилась за помощью к благотворительному фонду, который искал врачей для Хадимы в США и Турции. За восстановление взялись лишь русские врачи краевой БСМП. Для начала воссоздали 3D модель будущего лица и провели четыре сложнейших операций. Только первая длилась около 20-ти часов. Теперь у Хадимы на правой стороне лица вместо зияющей дыры появилась щека", - говорится в сообщении. Отмечается, что после трех месяцев лечения Хадима с отцом вернутся в краевую больницу уже весной "за новым веком и красивыми зубами".

https://ria.ru/20230922/litso-1897930834.html

сенегал

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сенегал, краснодарский край, здоровье - общество