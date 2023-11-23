Российские врачи восстановили альбиносу из Сенегала лицо после лечения рака
На Кубани врачи восстановили альбиносу из Сенегала лицо, пострадавшее от опухоли
© Фото : ККБСМП/TelegramКубанские хирурги Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи смогли восстановить лицо темнокожему альбиносу из Сенегала
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Кубанские хирурги Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи смогли восстановить лицо темнокожему альбиносу из Сенегала, который лишился скулы с правой стороны лица и нижней челюсти, пока лечился от онкозаболевания, сообщили в пресс-службе медучреждения.
В больницы рассказали, что у 24-летнего Хадимы Деме из-за генетической мутации на правой части лица образовалась меланома. Пациент лишился кожи и нескольких костей. С онкологией боролись сенегальские врачи. Они выжгли пациенту на лице "огромную дыру" - у него не было скулы с правой стороны лица и нижней челюсти. Хадима не мог самостоятельно раздельно дышать носом и ртом, а также глотать пищу.
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"Чтобы исправить ситуацию семья сенегальских крестьян продала весь скот и обратилась за помощью к благотворительному фонду, который искал врачей для Хадимы в США и Турции. За восстановление взялись лишь русские врачи краевой БСМП. Для начала воссоздали 3D модель будущего лица и провели четыре сложнейших операций. Только первая длилась около 20-ти часов. Теперь у Хадимы на правой стороне лица вместо зияющей дыры появилась щека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после трех месяцев лечения Хадима с отцом вернутся в краевую больницу уже весной "за новым веком и красивыми зубами".