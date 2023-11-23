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Число подтопленных дворов на Кубани после ливня увеличилось до 91 - РИА Новости, 23.11.2023
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11:05 23.11.2023 (обновлено: 11:14 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/kuban-1911263111.html
Число подтопленных дворов на Кубани после ливня увеличилось до 91
Число подтопленных дворов на Кубани после ливня увеличилось до 91 - РИА Новости, 23.11.2023
Число подтопленных дворов на Кубани после ливня увеличилось до 91
Количество подтопленных приусадебных территорий в Краснодарском крае после прошедших ливней выросло до 91, в том числе вода зашла в 7 домов, сообщили... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:05
2023-11-23T11:14
происшествия
анапа
славянский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Количество подтопленных приусадебных территорий в Краснодарском крае после прошедших ливней выросло до 91, в том числе вода зашла в 7 домов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС. "За минувшие сутки в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление в трех муниципалитетах (Анапа, Кореновский и Славянский районы), 91 придомовая территория, в том числе в 7 домовладений зашла вода выше уровня пола", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Анапе выпало 34 миллиметров осадков, в Славянске-на-Кубани - 35 миллиметров. Ранее сообщалось, что вода зашла в более чем 20 дворов и домов Краснодарского края. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме "Повышенная готовность". В круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба, добавляют в министерстве. Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани распространяется на 22-23 ноября. Синоптики прогнозируют в регионе ливень с грозой, сильный ветер, до 23 метров в секунду, и снег. В четверг на Кубани местами ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица.
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анапа
славянский район
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происшествия, анапа, славянский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, Анапа, Славянский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
Число подтопленных дворов на Кубани после ливня увеличилось до 91

Число подтопленных дворов в Краснодарском крае после ливня увеличилось до 91

© Фото : МЧС Краснодарский край/ВКонтактеРабота по откачке воды в Славянском районе Краснодарского края. 23 ноября 2023
Работа по откачке воды в Славянском районе Краснодарского края. 23 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : МЧС Краснодарский край/ВКонтакте
Работа по откачке воды в Славянском районе Краснодарского края. 23 ноября 2023
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Количество подтопленных приусадебных территорий в Краснодарском крае после прошедших ливней выросло до 91, в том числе вода зашла в 7 домов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС.
«
"За минувшие сутки в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление в трех муниципалитетах (Анапа, Кореновский и Славянский районы), 91 придомовая территория, в том числе в 7 домовладений зашла вода выше уровня пола", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Анапе выпало 34 миллиметров осадков, в Славянске-на-Кубани - 35 миллиметров. Ранее сообщалось, что вода зашла в более чем 20 дворов и домов Краснодарского края.
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме "Повышенная готовность". В круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба, добавляют в министерстве.
Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани распространяется на 22-23 ноября. Синоптики прогнозируют в регионе ливень с грозой, сильный ветер, до 23 метров в секунду, и снег. В четверг на Кубани местами ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица.
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ПроисшествияАнапаСлавянский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
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