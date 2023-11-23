https://ria.ru/20231123/kuban-1911263111.html

Число подтопленных дворов на Кубани после ливня увеличилось до 91

Число подтопленных дворов на Кубани после ливня увеличилось до 91 - РИА Новости, 23.11.2023

Число подтопленных дворов на Кубани после ливня увеличилось до 91

Количество подтопленных приусадебных территорий в Краснодарском крае после прошедших ливней выросло до 91, в том числе вода зашла в 7 домов, сообщили... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:05

2023-11-23T11:05

2023-11-23T11:14

происшествия

анапа

славянский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Количество подтопленных приусадебных территорий в Краснодарском крае после прошедших ливней выросло до 91, в том числе вода зашла в 7 домов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС. "За минувшие сутки в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление в трех муниципалитетах (Анапа, Кореновский и Славянский районы), 91 придомовая территория, в том числе в 7 домовладений зашла вода выше уровня пола", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Анапе выпало 34 миллиметров осадков, в Славянске-на-Кубани - 35 миллиметров. Ранее сообщалось, что вода зашла в более чем 20 дворов и домов Краснодарского края. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме "Повышенная готовность". В круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба, добавляют в министерстве. Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани распространяется на 22-23 ноября. Синоптики прогнозируют в регионе ливень с грозой, сильный ветер, до 23 метров в секунду, и снег. В четверг на Кубани местами ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица.

https://ria.ru/20231113/standart-1909248679.html

анапа

славянский район

краснодарский край

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происшествия, анапа, славянский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край