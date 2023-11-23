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В ЛНР рассказали, как ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/kremennaya-1911228803.html
В ЛНР рассказали, как ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной
В ЛНР рассказали, как ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной - РИА Новости, 23.11.2023
В ЛНР рассказали, как ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной
Украинские войска пытаются компенсировать снижение артиллерийского огня из орудий стран НАТО на Краснолиманском направлении использованием ударных... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:33
2023-11-23T08:33
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
кременная
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска пытаются компенсировать снижение артиллерийского огня из орудий стран НАТО на Краснолиманском направлении использованием ударных беспилотников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Краснолиманском направлении украинские боевики пытаются компенсировать снижение работы артиллерии другими средствами. В районе населенного пункта Кременная (город в ЛНР – ред.) отмечается тенденция роста использования вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА параллельно со снижением артиллерийского огня НАТОвскими орудиями", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что с этой целью украинская армия также усилила обстрелы из стрелкового оружия и БМП. По словам собеседника, ВСУ пытается компенсировать снижение работы артиллерии и сохранить боевой потенциал подразделений, находящихся в данном районе. Накануне Минобороны РФ в сводке сообщило, что группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и 2 единицы техники.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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безопасность, луганская народная республика, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Кременная, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали, как ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной

Марочко: ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной ударными дронами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на наблюдательном пункте
Российский военнослужащий на наблюдательном пункте - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российский военнослужащий на наблюдательном пункте. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска пытаются компенсировать снижение артиллерийского огня из орудий стран НАТО на Краснолиманском направлении использованием ударных беспилотников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На Краснолиманском направлении украинские боевики пытаются компенсировать снижение работы артиллерии другими средствами. В районе населенного пункта Кременная (город в ЛНР – ред.) отмечается тенденция роста использования вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА параллельно со снижением артиллерийского огня НАТОвскими орудиями", - сообщил Марочко агентству.
Он добавил, что с этой целью украинская армия также усилила обстрелы из стрелкового оружия и БМП. По словам собеседника, ВСУ пытается компенсировать снижение работы артиллерии и сохранить боевой потенциал подразделений, находящихся в данном районе.
Накануне Минобороны РФ в сводке сообщило, что группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и 2 единицы техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаКременнаяАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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