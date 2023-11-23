https://ria.ru/20231123/kremennaya-1911228803.html

В ЛНР рассказали, как ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной

В ЛНР рассказали, как ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной - РИА Новости, 23.11.2023

В ЛНР рассказали, как ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной

Украинские войска пытаются компенсировать снижение артиллерийского огня из орудий стран НАТО на Краснолиманском направлении использованием ударных... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:33

2023-11-23T08:33

2023-11-23T08:33

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

кременная

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180529_0:36:2982:1713_1920x0_80_0_0_91ecfdc5ef6c8f5e60267abd3b923887.jpg

ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска пытаются компенсировать снижение артиллерийского огня из орудий стран НАТО на Краснолиманском направлении использованием ударных беспилотников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Краснолиманском направлении украинские боевики пытаются компенсировать снижение работы артиллерии другими средствами. В районе населенного пункта Кременная (город в ЛНР – ред.) отмечается тенденция роста использования вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА параллельно со снижением артиллерийского огня НАТОвскими орудиями", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что с этой целью украинская армия также усилила обстрелы из стрелкового оружия и БМП. По словам собеседника, ВСУ пытается компенсировать снижение работы артиллерии и сохранить боевой потенциал подразделений, находящихся в данном районе. Накануне Минобороны РФ в сводке сообщило, что группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и 2 единицы техники.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

луганская народная республика

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины