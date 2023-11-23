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В Мурманской области поставили дополнительные КПП из-за наплыва иностранцев - РИА Новости, 23.11.2023
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15:43 23.11.2023 (обновлено: 15:53 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/kpp-1911366342.html
В Мурманской области поставили дополнительные КПП из-за наплыва иностранцев
В Мурманской области поставили дополнительные КПП из-за наплыва иностранцев - РИА Новости, 23.11.2023
В Мурманской области поставили дополнительные КПП из-за наплыва иностранцев
Дополнительные КПП поставлены на въезде в Мурманскую область и на территории самого региона, въезжающих проверяют на предмет легитимности, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:43
2023-11-23T15:53
мурманская область
андрей чибис
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дополнительные КПП поставлены на въезде в Мурманскую область и на территории самого региона, въезжающих проверяют на предмет легитимности, сообщил губернатор Андрей Чибис в Telegram-канале."Высокое скопление и увеличение динамики прибывающих простимулировало нас для принятия дополнительных решений... В соответствии с решением оперативного штаба, поставлены дополнительные контрольно-пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области", - сказал Чибис в видеообращении.По его словам, правоохранительные органы и пограничники "детально" проверяют документы у приезжающих в регион иностранных граждан на предмет их "легитимности"."Установка этих контрольно-пропускных пунктов простимулировала тех, кто находится здесь нелегально - мы видим, разворачиваются машины и уезжают обратно", - рассказал глава региона.
https://ria.ru/20231122/granitsa-1911137987.html
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мурманская область, андрей чибис, общество
Мурманская область, Андрей Чибис, Общество
В Мурманской области поставили дополнительные КПП из-за наплыва иностранцев

Чибис: мурманские власти установили дополнительные КПП из-за наплыва иностранцев

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВид на жилые кварталы города Мурманска
Вид на жилые кварталы города Мурманска - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на жилые кварталы города Мурманска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дополнительные КПП поставлены на въезде в Мурманскую область и на территории самого региона, въезжающих проверяют на предмет легитимности, сообщил губернатор Андрей Чибис в Telegram-канале.
"Высокое скопление и увеличение динамики прибывающих простимулировало нас для принятия дополнительных решений... В соответствии с решением оперативного штаба, поставлены дополнительные контрольно-пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области", - сказал Чибис в видеообращении.
По его словам, правоохранительные органы и пограничники "детально" проверяют документы у приезжающих в регион иностранных граждан на предмет их "легитимности".
"Установка этих контрольно-пропускных пунктов простимулировала тех, кто находится здесь нелегально - мы видим, разворачиваются машины и уезжают обратно", - рассказал глава региона.
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