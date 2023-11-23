https://ria.ru/20231123/kpp-1911209492.html

Группа из 82 россиян и их родственников пересекла КПП "Рафах"

Группа из 82 россиян и их родственников пересекла КПП "Рафах" - РИА Новости, 23.11.2023

Группа из 82 россиян и их родственников пересекла КПП "Рафах"

Группа из 82 соотечественников и их родственников пересекла пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом, колонна едет в Каир, сообщается в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T00:00

2023-11-23T00:00

2023-11-23T02:48

россия

каир (город)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

хамас

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909199642_0:3:1201:678_1920x0_80_0_0_ae7b9b9e25688758d0037a8a6e38e619.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Группа из 82 соотечественников и их родственников пересекла пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом, колонна едет в Каир, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Сегодня 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП "Рафах". На данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом", — говорится в заявлении.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян, ранены более пяти тысяч.

https://ria.ru/20231122/gaza-1911201577.html

россия

каир (город)

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, каир (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа