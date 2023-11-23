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Группа из 82 россиян и их родственников пересекла КПП "Рафах" - РИА Новости, 23.11.2023
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00:00 23.11.2023 (обновлено: 02:48 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/kpp-1911209492.html
Группа из 82 россиян и их родственников пересекла КПП "Рафах"
Группа из 82 россиян и их родственников пересекла КПП "Рафах" - РИА Новости, 23.11.2023
Группа из 82 россиян и их родственников пересекла КПП "Рафах"
Группа из 82 соотечественников и их родственников пересекла пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом, колонна едет в Каир, сообщается в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T00:00
2023-11-23T02:48
россия
каир (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хамас
палестина
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Группа из 82 соотечественников и их родственников пересекла пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом, колонна едет в Каир, сообщается в Telegram-канале МЧС России.&quot;Сегодня 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП &quot;Рафах&quot;. На данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом&quot;, — говорится в заявлении.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян, ранены более пяти тысяч.
https://ria.ru/20231122/gaza-1911201577.html
россия
каир (город)
израиль
палестина
сектор газа
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россия, каир (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа
Россия, Каир (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Группа из 82 россиян и их родственников пересекла КПП "Рафах"

МЧС заявило, что 82 россиянина и члены их семей пересекли КПП "Рафах"

© МЧС РоссииСпециалисты МЧС России на КПП "Рафах" в Египте оказывают поддержку гражданам России. 13.11.2023
Специалисты МЧС России на КПП Рафах в Египте оказывают поддержку гражданам России. 13.11.2023
© МЧС России
Специалисты МЧС России на КПП "Рафах" в Египте оказывают поддержку гражданам России. 13.11.2023
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Группа из 82 соотечественников и их родственников пересекла пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом, колонна едет в Каир, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«

"Сегодня 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП "Рафах". На данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом", — говорится в заявлении.

Мужчина сидит на обломках в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Вчера, 22:29

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян, ранены более пяти тысяч.
 
РоссияКаир (город)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
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