https://ria.ru/20231123/kotenok-1911346948.html

В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку

В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку - РИА Новости, 23.11.2023

В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку

Уфимские ветеринары провели уникальную операцию котенку британской породы, который с рождения передвигался на локтях из-за врожденной патологии передних... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:33

2023-11-23T14:33

2023-11-23T14:48

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набережные челны

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УФА, 23 ноя — РИА Новости. Уфимские ветеринары провели уникальную операцию котенку британской породы, который с рождения передвигался на локтях из-за врожденной патологии передних конечностей, сообщила клиника доктора Кутлиматова на странице в соцсети "ВКонтакте".Как рассказали доктора, кошку по кличке Люси привезли из Набережных Челнов. Главный врач после осмотра поставил диагноз — деформация предплечий в области запястий с двух сторон. В клинике решили сделать питомцу временное артродезирование с выравниванием этой части лап."Люси смело перенесла операцию и весь период восстановления. Из-за того, что организм растущий, возможно, по мере роста костей может понадобиться еще подобная операция", — говорится в публикации.В самой клинике РИА Новости рассказали, что Люси уже бегает и играет с другими кошками.

https://ria.ru/20221116/taksa-1831966261.html

уфа

набережные челны

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

уфа, набережные челны, здоровье - общество