Рейтинг@Mail.ru
В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:33 23.11.2023 (обновлено: 14:48 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/kotenok-1911346948.html
В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку
В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку - РИА Новости, 23.11.2023
В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку
Уфимские ветеринары провели уникальную операцию котенку британской породы, который с рождения передвигался на локтях из-за врожденной патологии передних... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:33
2023-11-23T14:48
хорошие новости
уфа
набережные челны
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911345901_0:0:1955:1101_1920x0_80_0_0_84c5e3b1e8e5a36cfafb3fc2de3cb079.jpg
УФА, 23 ноя — РИА Новости. Уфимские ветеринары провели уникальную операцию котенку британской породы, который с рождения передвигался на локтях из-за врожденной патологии передних конечностей, сообщила клиника доктора Кутлиматова на странице в соцсети "ВКонтакте".Как рассказали доктора, кошку по кличке Люси привезли из Набережных Челнов. Главный врач после осмотра поставил диагноз — деформация предплечий в области запястий с двух сторон. В клинике решили сделать питомцу временное артродезирование с выравниванием этой части лап."Люси смело перенесла операцию и весь период восстановления. Из-за того, что организм растущий, возможно, по мере роста костей может понадобиться еще подобная операция", — говорится в публикации.В самой клинике РИА Новости рассказали, что Люси уже бегает и играет с другими кошками.
https://ria.ru/20221116/taksa-1831966261.html
уфа
набережные челны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911345901_213:0:1761:1161_1920x0_80_0_0_8b835b6452940759473ee8167e65fb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, набережные челны, здоровье - общество
Хорошие новости, Уфа, Набережные Челны, Здоровье - Общество
В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку

В Уфе провели уникальную операцию британскому котенку Люси с патологией лап

© Фото : Ветеринарная клиника Доктора Кутлиматова/ВКонтактеКотенок с патологией лап, которому провели уникальную операцию в Уфе
Котенок с патологией лап, которому провели уникальную операцию в Уфе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Ветеринарная клиника Доктора Кутлиматова/ВКонтакте
Котенок с патологией лап, которому провели уникальную операцию в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 23 ноя — РИА Новости. Уфимские ветеринары провели уникальную операцию котенку британской породы, который с рождения передвигался на локтях из-за врожденной патологии передних конечностей, сообщила клиника доктора Кутлиматова на странице в соцсети "ВКонтакте".
Как рассказали доктора, кошку по кличке Люси привезли из Набережных Челнов. Главный врач после осмотра поставил диагноз — деформация предплечий в области запястий с двух сторон. В клинике решили сделать питомцу временное артродезирование с выравниванием этой части лап.
"Люси смело перенесла операцию и весь период восстановления. Из-за того, что организм растущий, возможно, по мере роста костей может понадобиться еще подобная операция", — говорится в публикации.
В самой клинике РИА Новости рассказали, что Люси уже бегает и играет с другими кошками.
Кадр записи с камеры видеонаблюдения в ветклинике Клевер
Тюменская ветклиника поставила на ноги таксу-инвалида
16 ноября 2022, 16:03
 
Хорошие новостиУфаНабережные ЧелныЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала