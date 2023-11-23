https://ria.ru/20231123/kotenok-1911346948.html
В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку
В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку - РИА Новости, 23.11.2023
В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку
Уфимские ветеринары провели уникальную операцию котенку британской породы, который с рождения передвигался на локтях из-за врожденной патологии передних... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:33
2023-11-23T14:33
2023-11-23T14:48
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УФА, 23 ноя — РИА Новости. Уфимские ветеринары провели уникальную операцию котенку британской породы, который с рождения передвигался на локтях из-за врожденной патологии передних конечностей, сообщила клиника доктора Кутлиматова на странице в соцсети "ВКонтакте".Как рассказали доктора, кошку по кличке Люси привезли из Набережных Челнов. Главный врач после осмотра поставил диагноз — деформация предплечий в области запястий с двух сторон. В клинике решили сделать питомцу временное артродезирование с выравниванием этой части лап."Люси смело перенесла операцию и весь период восстановления. Из-за того, что организм растущий, возможно, по мере роста костей может понадобиться еще подобная операция", — говорится в публикации.В самой клинике РИА Новости рассказали, что Люси уже бегает и играет с другими кошками.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, набережные челны, здоровье - общество
Хорошие новости, Уфа, Набережные Челны, Здоровье - Общество
В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку
В Уфе провели уникальную операцию британскому котенку Люси с патологией лап
УФА, 23 ноя — РИА Новости.
Уфимские ветеринары провели уникальную операцию котенку британской породы, который с рождения передвигался на локтях из-за врожденной патологии передних конечностей, сообщила клиника доктора Кутлиматова на странице в соцсети "ВКонтакте
".
Как рассказали доктора, кошку по кличке Люси привезли из Набережных Челнов. Главный врач после осмотра поставил диагноз — деформация предплечий в области запястий с двух сторон. В клинике решили сделать питомцу временное артродезирование с выравниванием этой части лап.
"Люси смело перенесла операцию и весь период восстановления. Из-за того, что организм растущий, возможно, по мере роста костей может понадобиться еще подобная операция", — говорится в публикации.
В самой клинике РИА Новости рассказали, что Люси уже бегает и играет с другими кошками.
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