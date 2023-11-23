https://ria.ru/20231123/korolev-1911249857.html
Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году
Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году - РИА Новости, 23.11.2023
Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году
На территории подмосковного Королева в текущем году открылся новый образовательный комплекс, в составе которого школа и детсад, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:30
2023-11-23T10:30
2023-11-23T10:30
королев
образование - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На территории подмосковного Королева в текущем году открылся новый образовательный комплекс, в составе которого школа и детсад, сообщает пресс-служба администрации округа. Школа рассчитана на 825 мест, а детский сад - на 250 малышей. Строительство объектов завершилось в этом году. Оба здания построены и оборудованы по современным стандартам. В школе – интерактивные доски, мультимедийно-интерактивная система, лаборатории, информационно-библиотечный центр, актовый и два спортивных зала, многофункциональное спортивное ядро. В детском саду – просторные групповые, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, детские игровые и спортивные площадки на прилегающей территории. В комплексе реализуются инновационные образовательные проекты. Один из них - "Школа полного дня" - это образовательный стандарт основного и дополнительного образования, по которому дети могут проводить в школе весь день, посещая не только обязательные предметы, но и другие развивающие занятия. Еще один проект – "Центр детских инициатив". Это многофункциональное пространство для развития детей в разных направлениях, центр формирования креативного мышления школьников, помощь в самореализации и профориентации. Важен и проект Preschool - его задача дать ребенку с самого раннего возраста современные знания и минимизировать сложности при переходе из дошкольного учреждения в школу, а также выстроить преемственность образовательного процесса.
https://ria.ru/20231122/korolev-1911009657.html
https://ria.ru/20231121/proekt_shag-1910781008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев, образование - общество, московская область (подмосковье)
Королев, Образование - Общество, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На территории подмосковного Королева в текущем году открылся новый образовательный комплекс, в составе которого школа и детсад, сообщает пресс-служба администрации округа.
Школа рассчитана на 825 мест, а детский сад - на 250 малышей. Строительство объектов завершилось в этом году.
В Королеве установили 15 детских игровых комплексов с начала года
Оба здания построены и оборудованы по современным стандартам. В школе – интерактивные доски, мультимедийно-интерактивная система, лаборатории, информационно-библиотечный центр, актовый и два спортивных зала, многофункциональное спортивное ядро. В детском саду – просторные групповые, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, детские игровые и спортивные площадки на прилегающей территории.
В комплексе реализуются инновационные образовательные проекты. Один из них - "Школа полного дня" - это образовательный стандарт основного и дополнительного образования, по которому дети могут проводить в школе весь день, посещая не только обязательные предметы, но и другие развивающие занятия.
Еще один проект – "Центр детских инициатив". Это многофункциональное пространство для развития детей в разных направлениях, центр формирования креативного мышления школьников, помощь в самореализации и профориентации.
Важен и проект Preschool - его задача дать ребенку с самого раннего возраста современные знания и минимизировать сложности при переходе из дошкольного учреждения в школу, а также выстроить преемственность образовательного процесса.
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