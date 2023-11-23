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Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году - РИА Новости, 23.11.2023
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10:30 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/korolev-1911249857.html
Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году
Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году - РИА Новости, 23.11.2023
Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году
На территории подмосковного Королева в текущем году открылся новый образовательный комплекс, в составе которого школа и детсад, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:30
2023-11-23T10:30
королев
образование - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На территории подмосковного Королева в текущем году открылся новый образовательный комплекс, в составе которого школа и детсад, сообщает пресс-служба администрации округа. Школа рассчитана на 825 мест, а детский сад - на 250 малышей. Строительство объектов завершилось в этом году. Оба здания построены и оборудованы по современным стандартам. В школе – интерактивные доски, мультимедийно-интерактивная система, лаборатории, информационно-библиотечный центр, актовый и два спортивных зала, многофункциональное спортивное ядро. В детском саду – просторные групповые, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, детские игровые и спортивные площадки на прилегающей территории. В комплексе реализуются инновационные образовательные проекты. Один из них - "Школа полного дня" - это образовательный стандарт основного и дополнительного образования, по которому дети могут проводить в школе весь день, посещая не только обязательные предметы, но и другие развивающие занятия. Еще один проект – "Центр детских инициатив". Это многофункциональное пространство для развития детей в разных направлениях, центр формирования креативного мышления школьников, помощь в самореализации и профориентации. Важен и проект Preschool - его задача дать ребенку с самого раннего возраста современные знания и минимизировать сложности при переходе из дошкольного учреждения в школу, а также выстроить преемственность образовательного процесса.
https://ria.ru/20231122/korolev-1911009657.html
https://ria.ru/20231121/proekt_shag-1910781008.html
королев
московская область (подмосковье)
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королев, образование - общество, московская область (подмосковье)
Королев, Образование - Общество, Московская область (Подмосковье)

Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году

© Фото : пресс-служба администрации КоролеваНовый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году
Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Королева
Новый образовательный комплекс открылся в Королеве в 2023 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На территории подмосковного Королева в текущем году открылся новый образовательный комплекс, в составе которого школа и детсад, сообщает пресс-служба администрации округа.
Школа рассчитана на 825 мест, а детский сад - на 250 малышей. Строительство объектов завершилось в этом году.
Детский игровой комплекс в Королеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Королеве установили 15 детских игровых комплексов с начала года
22 ноября, 11:46
Оба здания построены и оборудованы по современным стандартам. В школе – интерактивные доски, мультимедийно-интерактивная система, лаборатории, информационно-библиотечный центр, актовый и два спортивных зала, многофункциональное спортивное ядро. В детском саду – просторные групповые, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, детские игровые и спортивные площадки на прилегающей территории.
В комплексе реализуются инновационные образовательные проекты. Один из них - "Школа полного дня" - это образовательный стандарт основного и дополнительного образования, по которому дети могут проводить в школе весь день, посещая не только обязательные предметы, но и другие развивающие занятия.
Еще один проект – "Центр детских инициатив". Это многофункциональное пространство для развития детей в разных направлениях, центр формирования креативного мышления школьников, помощь в самореализации и профориентации.
Важен и проект Preschool - его задача дать ребенку с самого раннего возраста современные знания и минимизировать сложности при переходе из дошкольного учреждения в школу, а также выстроить преемственность образовательного процесса.
Проект ШАГ для развития талантливых детей в Королеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Проект "ШАГ" для развития талантливых детей стартовал в Королеве
21 ноября, 12:57
 
КоролевОбразование - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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