https://ria.ru/20231123/kontrol-1911442397.html

Польша продлила пограничный контроль со Словакией

Польша продлила пограничный контроль со Словакией - РИА Новости, 23.11.2023

Польша продлила пограничный контроль со Словакией

Польша продлила пограничный контроль со Словакией до 3 декабря, сообщает польская Пограничная стража на своем сайте. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:45

2023-11-23T19:45

2023-11-23T19:45

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ВАРШАВА, 23 ноя - РИА Новости. Польша продлила пограничный контроль со Словакией до 3 декабря, сообщает польская Пограничная стража на своем сайте.Из-за резкого увеличения трафика нелегальных мигрантов по так называемому "балканскому маршруту" Польша с 3 октября ввела пограничный контроль на границе со Словакией. "До 3 декабря продлен временный пограничный контроль на польско-словацкой границе", - говорится в сообщении. Пограничники напоминают, что контроль проводится только на въезд в Польшу. Пересечь границу можно только в 22 местах. Это восемь автодорожных пограничных переходов и три железнодорожных, а также 11 переходов, предназначенных для пешего движения. Путешествующие между Словакией и Польшей должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

https://ria.ru/20231019/nelegaly-1903878983.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

польша

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в мире, польша, словакия