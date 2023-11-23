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Польша продлила пограничный контроль со Словакией - РИА Новости, 23.11.2023
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19:45 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/kontrol-1911442397.html
Польша продлила пограничный контроль со Словакией
Польша продлила пограничный контроль со Словакией - РИА Новости, 23.11.2023
Польша продлила пограничный контроль со Словакией
Польша продлила пограничный контроль со Словакией до 3 декабря, сообщает польская Пограничная стража на своем сайте. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:45
2023-11-23T19:45
в мире
польша
словакия
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ВАРШАВА, 23 ноя - РИА Новости. Польша продлила пограничный контроль со Словакией до 3 декабря, сообщает польская Пограничная стража на своем сайте.Из-за резкого увеличения трафика нелегальных мигрантов по так называемому "балканскому маршруту" Польша с 3 октября ввела пограничный контроль на границе со Словакией. "До 3 декабря продлен временный пограничный контроль на польско-словацкой границе", - говорится в сообщении. Пограничники напоминают, что контроль проводится только на въезд в Польшу. Пересечь границу можно только в 22 местах. Это восемь автодорожных пограничных переходов и три железнодорожных, а также 11 переходов, предназначенных для пешего движения. Путешествующие между Словакией и Польшей должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
https://ria.ru/20231019/nelegaly-1903878983.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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в мире, польша, словакия
В мире, Польша, Словакия
Польша продлила пограничный контроль со Словакией

Погранстража: Польша продлила пограничный контроль со Словакией до 3 декабря

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 ноя - РИА Новости. Польша продлила пограничный контроль со Словакией до 3 декабря, сообщает польская Пограничная стража на своем сайте.
Из-за резкого увеличения трафика нелегальных мигрантов по так называемому "балканскому маршруту" Польша с 3 октября ввела пограничный контроль на границе со Словакией.
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"До 3 декабря продлен временный пограничный контроль на польско-словацкой границе", - говорится в сообщении.
Пограничники напоминают, что контроль проводится только на въезд в Польшу.
Пересечь границу можно только в 22 местах. Это восемь автодорожных пограничных переходов и три железнодорожных, а также 11 переходов, предназначенных для пешего движения.
Путешествующие между Словакией и Польшей должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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