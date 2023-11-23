https://ria.ru/20231123/kolomoyskiy-1911437414.html

Киевский суд продлил рассмотрение дела Коломойского*

Киевский суд продлил рассмотрение дела Коломойского* - РИА Новости, 23.11.2023

Киевский суд продлил рассмотрение дела Коломойского*

Шевченковский районный суд Киева в четверг продлил досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:20

2023-11-23T19:20

2023-11-23T19:20

киев

украина

игорь коломойский

в мире

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева в четверг продлил досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) до 2 марта 2024 года включительно, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее украинское издание "Страна" сообщало, что киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Коломойского*, оставив его под стражей. "Шевченковский районный суд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу Игоря Коломойского* до 2 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца. По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907682840.html

https://ria.ru/20231115/kolomoyskiy-1909585394.html

киев

украина

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киев, украина, игорь коломойский, в мире