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Киевский суд продлил рассмотрение дела Коломойского* - РИА Новости, 23.11.2023
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19:20 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/kolomoyskiy-1911437414.html
Киевский суд продлил рассмотрение дела Коломойского*
Киевский суд продлил рассмотрение дела Коломойского* - РИА Новости, 23.11.2023
Киевский суд продлил рассмотрение дела Коломойского*
Шевченковский районный суд Киева в четверг продлил досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:20
2023-11-23T19:20
киев
украина
игорь коломойский
в мире
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева в четверг продлил досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) до 2 марта 2024 года включительно, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее украинское издание "Страна" сообщало, что киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Коломойского*, оставив его под стражей. "Шевченковский районный суд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу Игоря Коломойского* до 2 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца. По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907682840.html
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киев, украина, игорь коломойский, в мире
Киев, Украина, Игорь Коломойский, В мире
Киевский суд продлил рассмотрение дела Коломойского*

"Общественное": киевский суд продлил рассмотрение дела Коломойского до 2 марта

© Фото : СБУУкраинский бизнесмен Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : СБУ
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева в четверг продлил досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) до 2 марта 2024 года включительно, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее украинское издание "Страна" сообщало, что киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Коломойского*, оставив его под стражей.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
СМИ: на Украине два завода ферросплавов Коломойского* остановили работу
6 ноября, 10:34
"Шевченковский районный суд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу Игоря Коломойского* до 2 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца.
По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Национализированные активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму
15 ноября, 13:56
 
КиевУкраинаИгорь КоломойскийВ мире
 
 
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