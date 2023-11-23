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Скифское золото должно вернуться в крымские музеи, считает Пиотровский - РИА Новости, 23.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:51 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/kollektsiya-1911392666.html
Скифское золото должно вернуться в крымские музеи, считает Пиотровский
Скифское золото должно вернуться в крымские музеи, считает Пиотровский - РИА Новости, 23.11.2023
Скифское золото должно вернуться в крымские музеи, считает Пиотровский
Коллекция скифского золота должна вернуться в крымские музеи, это справедливо, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:51
2023-11-23T16:51
культура
украина
нидерланды
михаил пиотровский
ситуация вокруг коллекции скифского золота
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Коллекция скифского золота должна вернуться в крымские музеи, это справедливо, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Министерство культуры и информационной политики Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче туда скифского золота. "Это вещи из крымских музеев, принадлежащие крымским музеям. Это принципиальный вопрос, очень хорошо иллюстрирующий одну важную вещь – между правом и справедливостью существует большая разница. Суд решил, что эти вещи принадлежат Украине… Но эти вещи происходят из крымских музеев, они найдены на местах этих музеев, они были в этих музеях. Они не являются историей скифов, они являются историей этих городов и этих музеев. По всей справедливости человеческой они в эти музеи должны вернуться, это не просто чья-то антикварная коллекция. То, что они в эти музеи не вернулись, это несправедливость. Что будет с ними дальше, посмотрим", - сказал Пиотровский журналистам. "Вещи должны находиться в своих музеях. Это справедливо. А несправедливые решения бывают, история их обычно исправляет", - добавил он. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине. В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли. По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов.
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
https://ria.ru/20231122/kollektsiya-1911072201.html
https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html
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украина, нидерланды, михаил пиотровский, ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры
Культура, Украина, Нидерланды, Михаил Пиотровский, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Новости культуры
Скифское золото должно вернуться в крымские музеи, считает Пиотровский

Пиотровский: скифское золото должно вернуться в крымские музеи, это справедливо

© РИА Новости / Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Михаил Куравлев
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Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Коллекция скифского золота должна вернуться в крымские музеи, это справедливо, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Министерство культуры и информационной политики Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче туда скифского золота.
Посетительница на выставке Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
27 января, 02:31
"Это вещи из крымских музеев, принадлежащие крымским музеям. Это принципиальный вопрос, очень хорошо иллюстрирующий одну важную вещь – между правом и справедливостью существует большая разница. Суд решил, что эти вещи принадлежат Украине… Но эти вещи происходят из крымских музеев, они найдены на местах этих музеев, они были в этих музеях. Они не являются историей скифов, они являются историей этих городов и этих музеев. По всей справедливости человеческой они в эти музеи должны вернуться, это не просто чья-то антикварная коллекция. То, что они в эти музеи не вернулись, это несправедливость. Что будет с ними дальше, посмотрим", - сказал Пиотровский журналистам.
"Вещи должны находиться в своих музеях. Это справедливо. А несправедливые решения бывают, история их обычно исправляет", - добавил он.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Киеву
22 ноября, 15:18
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли. По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям
6 ноября, 11:03
 
КультураУкраинаНидерландыМихаил ПиотровскийСитуация вокруг коллекции скифского золотаНовости культуры
 
 
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