https://ria.ru/20231123/kollektsiya-1911392666.html

Скифское золото должно вернуться в крымские музеи, считает Пиотровский

Скифское золото должно вернуться в крымские музеи, считает Пиотровский - РИА Новости, 23.11.2023

Скифское золото должно вернуться в крымские музеи, считает Пиотровский

Коллекция скифского золота должна вернуться в крымские музеи, это справедливо, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:51

2023-11-23T16:51

2023-11-23T16:51

культура

украина

нидерланды

михаил пиотровский

ситуация вокруг коллекции скифского золота

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Коллекция скифского золота должна вернуться в крымские музеи, это справедливо, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Министерство культуры и информационной политики Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче туда скифского золота. "Это вещи из крымских музеев, принадлежащие крымским музеям. Это принципиальный вопрос, очень хорошо иллюстрирующий одну важную вещь – между правом и справедливостью существует большая разница. Суд решил, что эти вещи принадлежат Украине… Но эти вещи происходят из крымских музеев, они найдены на местах этих музеев, они были в этих музеях. Они не являются историей скифов, они являются историей этих городов и этих музеев. По всей справедливости человеческой они в эти музеи должны вернуться, это не просто чья-то антикварная коллекция. То, что они в эти музеи не вернулись, это несправедливость. Что будет с ними дальше, посмотрим", - сказал Пиотровский журналистам. "Вещи должны находиться в своих музеях. Это справедливо. А несправедливые решения бывают, история их обычно исправляет", - добавил он. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине. В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли. По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов.

https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html

https://ria.ru/20231122/kollektsiya-1911072201.html

https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html

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нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, нидерланды, михаил пиотровский, ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры