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Более 20 колледжей Оренбуржья внедряют инновационную методику - РИА Новости, 23.11.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
22:13 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/kolledzhi-1911460645.html
Более 20 колледжей Оренбуржья внедряют инновационную методику
Более 20 колледжей Оренбуржья внедряют инновационную методику - РИА Новости, 23.11.2023
Более 20 колледжей Оренбуржья внедряют инновационную методику
В Оренбургской области растет количество техникумов и колледжей, в которых общеобразовательные дисциплины преподаются с учетом будущей профессии студентов, в 22 РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:13
2023-11-23T22:13
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Оренбургской области растет количество техникумов и колледжей, в которых общеобразовательные дисциплины преподаются с учетом будущей профессии студентов, в 22 образовательных учреждений внедряют инновационную образовательную методику, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Количество дисциплин по сравнению с прошлым годом увеличилось до 14. В курсах русского языка, литературы, математики, истории, географии, обществознания, физики, химии и других общеобразовательных предметов будет отражаться специфика получаемой профессии или специальности. Например, будущий сварщик на уроках русского языка будет больше узнавать о правописании терминов, связанных с этой профессией, научится грамотно составлять техническую документацию. "Улучшение качества обучения в профессиональных образовательных учреждениях – это одна из главных задач национального проекта "Образование", инициированного президентом России. В Оренбургской области развитие социальной сферы, особенно образования, имеет приоритетное значение. Нам необходима компетентная, образованная и хорошо подготовленная молодежь, которая активно участвует в общественной жизни и востребована на рынке труда", – отметил губернатор Оренбуржья Денис Паслер. В 2024 году работа по внедрению инновационных методик преподавания общеобразовательных дисциплин продолжится, увеличится число колледжей-участников, говорится в сообщении. Всего в Оренбуржье 56 образовательных организаций среднего специального образования, в которых проводится обучение по 150 специальностям и профессиям.
https://ria.ru/20231122/zhile_dlya_sirot-1911154131.html
https://ria.ru/20230719/tekhnologii-1885145749.html
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер
Более 20 колледжей Оренбуржья внедряют инновационную методику

В Оренбуржье 22 колледжа и техникума внедряют инновационную методику

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Оренбургской области растет количество техникумов и колледжей, в которых общеобразовательные дисциплины преподаются с учетом будущей профессии студентов, в 22 образовательных учреждений внедряют инновационную образовательную методику, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Количество дисциплин по сравнению с прошлым годом увеличилось до 14. В курсах русского языка, литературы, математики, истории, географии, обществознания, физики, химии и других общеобразовательных предметов будет отражаться специфика получаемой профессии или специальности. Например, будущий сварщик на уроках русского языка будет больше узнавать о правописании терминов, связанных с этой профессией, научится грамотно составлять техническую документацию.
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"Улучшение качества обучения в профессиональных образовательных учреждениях – это одна из главных задач национального проекта "Образование", инициированного президентом России. В Оренбургской области развитие социальной сферы, особенно образования, имеет приоритетное значение. Нам необходима компетентная, образованная и хорошо подготовленная молодежь, которая активно участвует в общественной жизни и востребована на рынке труда", – отметил губернатор Оренбуржья Денис Паслер.
В 2024 году работа по внедрению инновационных методик преподавания общеобразовательных дисциплин продолжится, увеличится число колледжей-участников, говорится в сообщении.
Всего в Оренбуржье 56 образовательных организаций среднего специального образования, в которых проводится обучение по 150 специальностям и профессиям.
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Оренбургская областьОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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