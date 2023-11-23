https://ria.ru/20231123/kishinev-1911272721.html

В Кишиневе выложили свастику из скамеек в одном из парков

В Кишиневе выложили свастику из скамеек в одном из парков - РИА Новости, 23.11.2023

В Кишиневе выложили свастику из скамеек в одном из парков

Неизвестные злоумышленники в одном из парков Кишинева выложили на земле свастику из скамеек, сообщил руководитель Поискового движения Молдавии, председатель... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:38

2023-11-23T11:38

2023-11-23T11:38

в мире

молдавия

россия

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Неизвестные злоумышленники в одном из парков Кишинева выложили на земле свастику из скамеек, сообщил руководитель Поискового движения Молдавии, председатель Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. В своем Telegram-канале общественник выложил фотографии из парка "Сыновьям Родины - вечная память" ("Афганский парк"), расположенного в столичном секторе Рышкановка. На снимках изображены разломленные парковые скамейки, из частей которых на земле выложена свастика большого размера. "В стране, где запрещают День Победы, где активно реабилитируют и прославляют нацизм, где в школьных учебниках Вторая мировая война изучается два академических часа, других результатов трудно ожидать. Завтра, послезавтра эти сопляки подрастут, власти доверят им столь щедро поставляемое западное вооружение и четко обозначат, в какую сторону надо стрелять. Фашизм в нашей многострадальной Молдове, к сожалению, набирает популярность", - прокомментировал Петрович фото. Это уже не первый подобный акт вандализма. В прошлом году в городе Единицы на севере Молдавии свастику нарисовали на памятнике "Скорбящая мать". Ранее посольство России в Кишиневе неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в стране. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар гитлеровцев и их союзников. В ночь на 22 июня 1941 года вражеская авиация, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации был подвергнут пыткам каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230615/svastika-1878274721.html

https://ria.ru/20230202/putin-1849326160.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, кишинев