https://ria.ru/20231123/kishinev-1911272721.html
В Кишиневе выложили свастику из скамеек в одном из парков
В Кишиневе выложили свастику из скамеек в одном из парков - РИА Новости, 23.11.2023
В Кишиневе выложили свастику из скамеек в одном из парков
Неизвестные злоумышленники в одном из парков Кишинева выложили на земле свастику из скамеек, сообщил руководитель Поискового движения Молдавии, председатель... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:38
2023-11-23T11:38
2023-11-23T11:38
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Неизвестные злоумышленники в одном из парков Кишинева выложили на земле свастику из скамеек, сообщил руководитель Поискового движения Молдавии, председатель Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. В своем Telegram-канале общественник выложил фотографии из парка "Сыновьям Родины - вечная память" ("Афганский парк"), расположенного в столичном секторе Рышкановка. На снимках изображены разломленные парковые скамейки, из частей которых на земле выложена свастика большого размера. "В стране, где запрещают День Победы, где активно реабилитируют и прославляют нацизм, где в школьных учебниках Вторая мировая война изучается два академических часа, других результатов трудно ожидать. Завтра, послезавтра эти сопляки подрастут, власти доверят им столь щедро поставляемое западное вооружение и четко обозначат, в какую сторону надо стрелять. Фашизм в нашей многострадальной Молдове, к сожалению, набирает популярность", - прокомментировал Петрович фото. Это уже не первый подобный акт вандализма. В прошлом году в городе Единицы на севере Молдавии свастику нарисовали на памятнике "Скорбящая мать". Ранее посольство России в Кишиневе неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в стране. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар гитлеровцев и их союзников. В ночь на 22 июня 1941 года вражеская авиация, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации был подвергнут пыткам каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230615/svastika-1878274721.html
https://ria.ru/20230202/putin-1849326160.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев
В Кишиневе выложили свастику из скамеек в одном из парков
В Кишиневе неизвестные выложили свастику из скамеек в одном из парков
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Неизвестные злоумышленники в одном из парков Кишинева выложили на земле свастику из скамеек, сообщил руководитель Поискового движения Молдавии, председатель Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.
В своем Telegram-канале общественник выложил фотографии из парка "Сыновьям Родины - вечная память" ("Афганский парк"), расположенного в столичном секторе Рышкановка. На снимках изображены разломленные парковые скамейки, из частей которых на земле выложена свастика большого размера.
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"В стране, где запрещают День Победы, где активно реабилитируют и прославляют нацизм, где в школьных учебниках Вторая мировая война изучается два академических часа, других результатов трудно ожидать. Завтра, послезавтра эти сопляки подрастут, власти доверят им столь щедро поставляемое западное вооружение и четко обозначат, в какую сторону надо стрелять. Фашизм в нашей многострадальной Молдове, к сожалению, набирает популярность", - прокомментировал Петрович фото.
Это уже не первый подобный акт вандализма. В прошлом году в городе Единицы на севере Молдавии свастику нарисовали на памятнике "Скорбящая мать". Ранее посольство России
в Кишиневе неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в стране.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар гитлеровцев и их союзников. В ночь на 22 июня 1941 года вражеская авиация, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации был подвергнут пыткам каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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