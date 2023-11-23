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Эксперты рассказали, как повлияет на туристов вхождение Кипра в Шенген - РИА Новости, 23.11.2023
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Туризм
 
16:22 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/kipr-1911298156.html
Эксперты рассказали, как повлияет на туристов вхождение Кипра в Шенген
Эксперты рассказали, как повлияет на туристов вхождение Кипра в Шенген - РИА Новости, 23.11.2023
Эксперты рассказали, как повлияет на туристов вхождение Кипра в Шенген
На Кипре назвали вхождение в Шенгенское пространство одним из главных приоритетов во внешней политике в 2024 году, но, если это произойдет, россиянам станет... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:22
2023-11-23T16:22
туризм
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туризм
туристы
кипр
шенгенская зона
евросоюз
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На Кипре назвали вхождение в Шенгенское пространство одним из главных приоритетов во внешней политике в 2024 году, но, если это произойдет, россиянам станет сложнее получить визу, сообщает АТОР.На Кипре официально заявили о желании войти в Шенгенскую зону. Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос сказал, что присоединение Кипра к ней и программа безвизового режима с США являются одними из главных приоритетов его ведомства на следующий год. По оценке европейских наблюдателей, шансы войти в Шенгенскую зону в 2024 году у Кипра выше, чем у Болгарии или Румынии. Вероятность того, что республика станет в 2024 году 28 страной Шенгенского сообщества, эксперты оценивают как 50/50. Но это может произойти в перспективе двух лет: в 2026 году Кипр будет председательстововать в ЕС, что станет весомым поводом.Если это произойдет, то российским туристам придется получать для поездки на Кипр шенгенскую визу, а значит, сдавать биометрию и выполнять другие более строгие формальности, например, в части финобеспечения поездки.Сейчас россияне могут въехать на Кипр по национальной кипрской визе, действующему мультишегену, многократным действующим визам Румынии или Болгарии. Из-за приостановки прямых рейсов между РФ и Кипром консульства Кипра больше не оформляют россиянам про-визы.Напомним, Кипр с 1 мая 2004 года является частью Европейского Союза, но не входит в Шенгенскую зону. О готовности присоединиться к Шенгену в стране заявили в 2019 году. За последние четыре года островное государство прошло процесс комплексной оценки, охватывающий пять областей соответствия статусу страны Шенгенской зоны. Последняя из них как касалась интеграции с Шенгенской информационной системой (SIS).
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новости - туризм, туризм, туристы, кипр, шенгенская зона, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кипр, Шенгенская зона, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, как повлияет на туристов вхождение Кипра в Шенген

АТОР: россиянам будет сложно получать визу на Кипр после вхождения его в Шенген

© Pixabay / dimitrisvetsikas1969Порт в Айя-Напе, Кипр
Порт в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На Кипре назвали вхождение в Шенгенское пространство одним из главных приоритетов во внешней политике в 2024 году, но, если это произойдет, россиянам станет сложнее получить визу, сообщает АТОР.
На Кипре официально заявили о желании войти в Шенгенскую зону. Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос сказал, что присоединение Кипра к ней и программа безвизового режима с США являются одними из главных приоритетов его ведомства на следующий год.
По оценке европейских наблюдателей, шансы войти в Шенгенскую зону в 2024 году у Кипра выше, чем у Болгарии или Румынии. Вероятность того, что республика станет в 2024 году 28 страной Шенгенского сообщества, эксперты оценивают как 50/50. Но это может произойти в перспективе двух лет: в 2026 году Кипр будет председательстововать в ЕС, что станет весомым поводом.
Если это произойдет, то российским туристам придется получать для поездки на Кипр шенгенскую визу, а значит, сдавать биометрию и выполнять другие более строгие формальности, например, в части финобеспечения поездки.
Сейчас россияне могут въехать на Кипр по национальной кипрской визе, действующему мультишегену, многократным действующим визам Румынии или Болгарии. Из-за приостановки прямых рейсов между РФ и Кипром консульства Кипра больше не оформляют россиянам про-визы.
Напомним, Кипр с 1 мая 2004 года является частью Европейского Союза, но не входит в Шенгенскую зону. О готовности присоединиться к Шенгену в стране заявили в 2019 году. За последние четыре года островное государство прошло процесс комплексной оценки, охватывающий пять областей соответствия статусу страны Шенгенской зоны. Последняя из них как касалась интеграции с Шенгенской информационной системой (SIS).
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКипрШенгенская зонаЕвросоюзАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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