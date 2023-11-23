Эксперты рассказали, как повлияет на туристов вхождение Кипра в Шенген
АТОР: россиянам будет сложно получать визу на Кипр после вхождения его в Шенген
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969Порт в Айя-Напе, Кипр
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На Кипре назвали вхождение в Шенгенское пространство одним из главных приоритетов во внешней политике в 2024 году, но, если это произойдет, россиянам станет сложнее получить визу, сообщает АТОР.
На Кипре официально заявили о желании войти в Шенгенскую зону. Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос сказал, что присоединение Кипра к ней и программа безвизового режима с США являются одними из главных приоритетов его ведомства на следующий год.
По оценке европейских наблюдателей, шансы войти в Шенгенскую зону в 2024 году у Кипра выше, чем у Болгарии или Румынии. Вероятность того, что республика станет в 2024 году 28 страной Шенгенского сообщества, эксперты оценивают как 50/50. Но это может произойти в перспективе двух лет: в 2026 году Кипр будет председательстововать в ЕС, что станет весомым поводом.
Если это произойдет, то российским туристам придется получать для поездки на Кипр шенгенскую визу, а значит, сдавать биометрию и выполнять другие более строгие формальности, например, в части финобеспечения поездки.
Сейчас россияне могут въехать на Кипр по национальной кипрской визе, действующему мультишегену, многократным действующим визам Румынии или Болгарии. Из-за приостановки прямых рейсов между РФ и Кипром консульства Кипра больше не оформляют россиянам про-визы.
Напомним, Кипр с 1 мая 2004 года является частью Европейского Союза, но не входит в Шенгенскую зону. О готовности присоединиться к Шенгену в стране заявили в 2019 году. За последние четыре года островное государство прошло процесс комплексной оценки, охватывающий пять областей соответствия статусу страны Шенгенской зоны. Последняя из них как касалась интеграции с Шенгенской информационной системой (SIS).