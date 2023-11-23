https://ria.ru/20231123/khirurgi-1911257069.html

Омские хирурги удалили у женщины желчный камень размером с куриное яйцо

Омские хирурги удалили у женщины желчный камень размером с куриное яйцо - РИА Новости, 23.11.2023

Омские хирурги удалили у женщины желчный камень размером с куриное яйцо

Хирурги удалили камень размером с куриное яйцо из желчного пузыря 86-летней омички, рассказали в пресс-службе областного минздрава. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:49

2023-11-23T10:49

2023-11-23T10:49

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ОМСК, 23 ноя - РИА Новости. Хирурги удалили камень размером с куриное яйцо из желчного пузыря 86-летней омички, рассказали в пресс-службе областного минздрава. Женщина поступила в неотложку с сильными болями в животе. У нее диагностировали острый холецистит и сразу же прооперировали. "Пациентка неоднократно испытывала приступы болей после приема жирной пищи. А в удаленном желчном пузыре оказался камень 7-8 см, размером примерно с куриное яйцо. Наличие такого большого камня грозило пациентке формированием желчнокаменной непроходимости или холангита. Камень может вызвать пролежень стенки желчного пузыря и соседних органов: двенадцатиперстной кишки, тонкой или толстой кишки, желудка, желчного протока. Несколько таких пациентов в год поступает в хирургическое отделении в тяжелом состоянии", - привели в пресс-службе ведомства слова врача-хирурга БСМП №1 Александра Кинзерского. Операцию удалось выполнить лапароскопически, что снижает риск ранних осложнений со стороны раны.

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