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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 23.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:07

2023-11-23T15:07

2023-11-23T15:07

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявлялась. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.

https://ria.ru/20231123/vzryv-1911211677.html

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Кирилл Волков

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