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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 23.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:07
2023-11-23T15:07
2023-11-23T15:07
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявлялась. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное" сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне