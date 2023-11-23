https://ria.ru/20231123/kaluga-1911381714.html

Шапша: в планах организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область

Шапша: в планах организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область - РИА Новости, 23.11.2023

Шапша: в планах организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале о планах организовать в ближайшее время вьетнамскую бизнес-миссию в регион. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:19

2023-11-23T16:19

2023-11-23T16:19

калужская область

калужская область

вьетнам

владислав шапша

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КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале о планах организовать в ближайшее время вьетнамскую бизнес-миссию в регион. Калужская делегация по главе с губернатором Владиславом Шапшой второй день находится во Вьетнаме. Губернатор провел ряд встреч с настоящими и потенциальными деловыми партнерами, а также с руководством государства. "На нашей рабочей встрече министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен отметил среди преимуществ Калужской области удобное географическое положение и развитую логистическую инфраструктуру. Обсудили перспективы сотрудничества в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, автопроме", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, Нгуен Хонг Зиен заверил, что тщательно проанализирует потенциал и возможности Калужской области. "Наши вьетнамские партнеры тоже оценивают санкции и как возможность для наших стран теснее развивать сотрудничество, особенно с учетом исторических дружеских связей. Планируем организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область в ближайшее время", - подчеркнул Владислав Шапша. Он сообщил, что дал поручение коллегам из правительства региона сформировать контактную группу, которая будет работать с партнерами из Вьетнама для оперативного решения конкретных вопросов. В том числе группа займется информированием вьетнамской стороны о льготах для инвесторов, о возможностях, которые дают индустриальные парки и ОЭЗ Калужской области.

https://ria.ru/20231123/vetnam-1911252667.html

https://ria.ru/20231122/kaluga-1910976568.html

калужская область

вьетнам

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Ольга Фомченкова

калужская область, вьетнам, владислав шапша