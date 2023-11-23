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Шапша: в планах организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область - РИА Новости, 23.11.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:19 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/kaluga-1911381714.html
Шапша: в планах организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область
Шапша: в планах организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область - РИА Новости, 23.11.2023
Шапша: в планах организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале о планах организовать в ближайшее время вьетнамскую бизнес-миссию в регион. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:19
2023-11-23T16:19
калужская область
калужская область
вьетнам
владислав шапша
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КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале о планах организовать в ближайшее время вьетнамскую бизнес-миссию в регион. Калужская делегация по главе с губернатором Владиславом Шапшой второй день находится во Вьетнаме. Губернатор провел ряд встреч с настоящими и потенциальными деловыми партнерами, а также с руководством государства. "На нашей рабочей встрече министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен отметил среди преимуществ Калужской области удобное географическое положение и развитую логистическую инфраструктуру. Обсудили перспективы сотрудничества в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, автопроме", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, Нгуен Хонг Зиен заверил, что тщательно проанализирует потенциал и возможности Калужской области. "Наши вьетнамские партнеры тоже оценивают санкции и как возможность для наших стран теснее развивать сотрудничество, особенно с учетом исторических дружеских связей. Планируем организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область в ближайшее время", - подчеркнул Владислав Шапша. Он сообщил, что дал поручение коллегам из правительства региона сформировать контактную группу, которая будет работать с партнерами из Вьетнама для оперативного решения конкретных вопросов. В том числе группа займется информированием вьетнамской стороны о льготах для инвесторов, о возможностях, которые дают индустриальные парки и ОЭЗ Калужской области.
https://ria.ru/20231123/vetnam-1911252667.html
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калужская область, вьетнам, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Вьетнам, Владислав Шапша
Шапша: в планах организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область

Шапша заявил о планах организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область

© Владислав Шапша/TelegramМинистр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен и делегация Калужской области
Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен и делегация Калужской области
© Владислав Шапша/Telegram
Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен и делегация Калужской области
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КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале о планах организовать в ближайшее время вьетнамскую бизнес-миссию в регион.
Калужская делегация по главе с губернатором Владиславом Шапшой второй день находится во Вьетнаме. Губернатор провел ряд встреч с настоящими и потенциальными деловыми партнерами, а также с руководством государства.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и президент Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонг во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Губернатор Калужской области Шапша встретился с президентом Вьетнама
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"На нашей рабочей встрече министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен отметил среди преимуществ Калужской области удобное географическое положение и развитую логистическую инфраструктуру. Обсудили перспективы сотрудничества в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, автопроме", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, Нгуен Хонг Зиен заверил, что тщательно проанализирует потенциал и возможности Калужской области.
"Наши вьетнамские партнеры тоже оценивают санкции и как возможность для наших стран теснее развивать сотрудничество, особенно с учетом исторических дружеских связей. Планируем организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область в ближайшее время", - подчеркнул Владислав Шапша.
Он сообщил, что дал поручение коллегам из правительства региона сформировать контактную группу, которая будет работать с партнерами из Вьетнама для оперативного решения конкретных вопросов. В том числе группа займется информированием вьетнамской стороны о льготах для инвесторов, о возможностях, которые дают индустриальные парки и ОЭЗ Калужской области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ во Вьетнаме Геннадием Бездетко и торгпредом России Вячеславом Хариновым
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Калужская областьКалужская областьВьетнамВладислав Шапша
 
 
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