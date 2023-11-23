https://ria.ru/20231123/jaguar-1911026291.html

Видео с ягуаром зажгло огни столичных джунглей

Видео с ягуаром зажгло огни столичных джунглей - РИА Новости, 23.11.2023

Видео с ягуаром зажгло огни столичных джунглей

Производитель энергетических напитков Jaguar (Ягуар) провел иммерсивную активацию со слоганом “Приручи энергию”, сообщает пресс-служба Jaguar. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:04

2023-11-23T14:04

2023-11-23T14:14

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Производитель энергетических напитков Jaguar (Ягуар) провел иммерсивную активацию со слоганом “Приручи энергию”, сообщает пресс-служба Jaguar.Ролик на Новом Арбате вышел за пределы медиафасада дома-"книги". Достичь уникального визуального эффекта удалось благодаря совпадению начала трансляции ролика и времени включения вечерней иллюминации, говорится в сообщении.По сюжету анимированный ягуар, запрыгивая в банку напитка, наполняет ее энергией, которая затем вырывается наружу электрическими всполохами, зажигая подсветку на окружающих зданиях и свет столичных фонарей, отметили в Jaguar.Реклама, ООО "Нью Бизнес Текнолоджис", ИНН 7709684441, erid: 4CQwVszH9pWuK6Tk44Y

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