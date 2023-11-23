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Видео с ягуаром зажгло огни столичных джунглей
Видео с ягуаром зажгло огни столичных джунглей - РИА Новости, 23.11.2023
Видео с ягуаром зажгло огни столичных джунглей
Производитель энергетических напитков Jaguar (Ягуар) провел иммерсивную активацию со слоганом “Приручи энергию”, сообщает пресс-служба Jaguar. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:04
2023-11-23T14:04
2023-11-23T14:14
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Производитель энергетических напитков Jaguar (Ягуар) провел иммерсивную активацию со слоганом “Приручи энергию”, сообщает пресс-служба Jaguar.Ролик на Новом Арбате вышел за пределы медиафасада дома-"книги". Достичь уникального визуального эффекта удалось благодаря совпадению начала трансляции ролика и времени включения вечерней иллюминации, говорится в сообщении.По сюжету анимированный ягуар, запрыгивая в банку напитка, наполняет ее энергией, которая затем вырывается наружу электрическими всполохами, зажигая подсветку на окружающих зданиях и свет столичных фонарей, отметили в Jaguar.Реклама, ООО "Нью Бизнес Текнолоджис", ИНН 7709684441, erid: 4CQwVszH9pWuK6Tk44Y
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Производитель энергетических напитков Jaguar (Ягуар) провел иммерсивную активацию со слоганом “Приручи энергию”, сообщает пресс-служба Jaguar.
Ролик
на Новом Арбате
вышел за пределы медиафасада дома-"книги". Достичь уникального визуального эффекта удалось благодаря совпадению начала трансляции ролика и времени включения вечерней иллюминации, говорится в сообщении.
По сюжету анимированный ягуар, запрыгивая в банку напитка, наполняет ее энергией, которая затем вырывается наружу электрическими всполохами, зажигая подсветку на окружающих зданиях и свет столичных фонарей, отметили в Jaguar.
Реклама, ООО "Нью Бизнес Текнолоджис", ИНН 7709684441, erid: 4CQwVszH9pWuK6Tk44Y