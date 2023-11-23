Рейтинг@Mail.ru
Видео с ягуаром зажгло огни столичных джунглей - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 23.11.2023 (обновлено: 14:14 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/jaguar-1911026291.html
Видео с ягуаром зажгло огни столичных джунглей
Видео с ягуаром зажгло огни столичных джунглей - РИА Новости, 23.11.2023
Видео с ягуаром зажгло огни столичных джунглей
Производитель энергетических напитков Jaguar (Ягуар) провел иммерсивную активацию со слоганом “Приручи энергию”, сообщает пресс-служба Jaguar. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:04
2023-11-23T14:14
реклама
видео
новый арбат
технологии
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911019666_0:16:1724:986_1920x0_80_0_0_24770bd9001fa06d50fee3c87cb855cf.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Производитель энергетических напитков Jaguar (Ягуар) провел иммерсивную активацию со слоганом “Приручи энергию”, сообщает пресс-служба Jaguar.Ролик на Новом Арбате вышел за пределы медиафасада дома-"книги". Достичь уникального визуального эффекта удалось благодаря совпадению начала трансляции ролика и времени включения вечерней иллюминации, говорится в сообщении.По сюжету анимированный ягуар, запрыгивая в банку напитка, наполняет ее энергией, которая затем вырывается наружу электрическими всполохами, зажигая подсветку на окружающих зданиях и свет столичных фонарей, отметили в Jaguar.Реклама, ООО "Нью Бизнес Текнолоджис", ИНН 7709684441, erid: 4CQwVszH9pWuK6Tk44Y
новый арбат
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911019666_196:0:1529:1000_1920x0_80_0_0_bbd452e4b48f084f63ce5571dea3772e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
реклама, видео, новый арбат, технологии, москва
Реклама, Видео, Новый Арбат, Технологии, Москва

Видео с ягуаром зажгло огни столичных джунглей

© Фото : пресс-служба JaguarРеклама энергетических напитков Jaguar на Новом Арбате
Реклама энергетических напитков Jaguar на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : пресс-служба Jaguar
Реклама энергетических напитков Jaguar на Новом Арбате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Производитель энергетических напитков Jaguar (Ягуар) провел иммерсивную активацию со слоганом “Приручи энергию”, сообщает пресс-служба Jaguar.
Ролик на Новом Арбате вышел за пределы медиафасада дома-"книги". Достичь уникального визуального эффекта удалось благодаря совпадению начала трансляции ролика и времени включения вечерней иллюминации, говорится в сообщении.
По сюжету анимированный ягуар, запрыгивая в банку напитка, наполняет ее энергией, которая затем вырывается наружу электрическими всполохами, зажигая подсветку на окружающих зданиях и свет столичных фонарей, отметили в Jaguar.
Реклама, ООО "Нью Бизнес Текнолоджис", ИНН 7709684441, erid: 4CQwVszH9pWuK6Tk44Y
РекламаВидеоНовый АрбатТехнологииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала