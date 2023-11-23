https://ria.ru/20231123/izrail-1911242913.html
Армия Израиля заявила, что за сутки нанесла более 300 ударов по ХАМАС
Армия Израиля заявила, что за сутки нанесла более 300 ударов по ХАМАС - РИА Новости, 23.11.2023
Армия Израиля заявила, что за сутки нанесла более 300 ударов по ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ее авиация за сутки нанесла удары по более чем 300 целям палестинского движения ХАМАС в секторе... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:59
2023-11-23T09:59
2023-11-23T09:59
в мире
израиль
хамас
восточный иерусалим
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ее авиация за сутки нанесла удары по более чем 300 целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, включая командные центры, туннели и склады оружия. "Всего во время операций ЦАХАЛ в секторе Газа за прошедшие сутки было нанесено более 300 авиаударов по террористическим целям ХАМАС, включая военные командные центры, подземные туннели террористов, склады с оружием, зоны производства вооружений и пункты запуска противотанковых ракет", - говорится в сообщении армии. Помимо этого, в ЦАХАЛ сообщили, что ликвидировали ряд "террористических ячеек" на севере сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, восточный иерусалим, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Восточный Иерусалим, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля заявила, что за сутки нанесла более 300 ударов по ХАМАС
ЦАХАЛ: авиация Израиля за сутки нанесла более 300 ударов по ХАМАС в Газе
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале
, что ее авиация за сутки нанесла удары по более чем 300 целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, включая командные центры, туннели и склады оружия.
"Всего во время операций ЦАХАЛ в секторе Газа за прошедшие сутки было нанесено более 300 авиаударов по террористическим целям ХАМАС, включая военные командные центры, подземные туннели террористов, склады с оружием, зоны производства вооружений и пункты запуска противотанковых ракет", - говорится в сообщении армии.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
Помимо этого, в ЦАХАЛ сообщили, что ликвидировали ряд "террористических ячеек" на севере сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
США боятся перемирия в Газе
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.