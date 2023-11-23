https://ria.ru/20231123/irak-1911230416.html

Шиитские группировки заявили об атаке на базу США в Иракском Курдистане

Шиитские группировки заявили об атаке на базу США в Иракском Курдистане - РИА Новости, 23.11.2023

Шиитские группировки заявили об атаке на базу США в Иракском Курдистане

Иракские вооруженные группировки атаковали с помощью беспилотника базу США в Иракском Курдистане, говорится в заявлении, опубликованном "Силами исламского... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:49

2023-11-23T08:49

2023-11-23T08:49

в мире

ирак

сирия

сша

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Иракские вооруженные группировки атаковали с помощью беспилотника базу США в Иракском Курдистане, говорится в заявлении, опубликованном "Силами исламского сопротивления Ирака" в соцсетях. "Бойцы исламского сопротивления Ирака атаковали с помощью беспилотника базу американских оккупационных сил у аэропорта города Эрбиль, цели поражены прямым попаданием", - указано в заявлении. Американские базы в Ираке и Сирии за последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что с 17 октября совершено 66 подобных атак, пострадали 62 человека. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231122/siriya-1911198279.html

ирак

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в мире, ирак, сирия, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году