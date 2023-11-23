https://ria.ru/20231123/irak-1911230416.html
Шиитские группировки заявили об атаке на базу США в Иракском Курдистане
Шиитские группировки заявили об атаке на базу США в Иракском Курдистане - РИА Новости, 23.11.2023
Шиитские группировки заявили об атаке на базу США в Иракском Курдистане
Иракские вооруженные группировки атаковали с помощью беспилотника базу США в Иракском Курдистане, говорится в заявлении, опубликованном "Силами исламского... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:49
2023-11-23T08:49
2023-11-23T08:49
в мире
ирак
сирия
сша
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Иракские вооруженные группировки атаковали с помощью беспилотника базу США в Иракском Курдистане, говорится в заявлении, опубликованном "Силами исламского сопротивления Ирака" в соцсетях. "Бойцы исламского сопротивления Ирака атаковали с помощью беспилотника базу американских оккупационных сил у аэропорта города Эрбиль, цели поражены прямым попаданием", - указано в заявлении. Американские базы в Ираке и Сирии за последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что с 17 октября совершено 66 подобных атак, пострадали 62 человека. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20231122/siriya-1911198279.html
ирак
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сирия, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Сирия, США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки заявили об атаке на базу США в Иракском Курдистане
Иракские группировки заявили об атаке на базу США в Иракском Курдистане