https://ria.ru/20231123/intellektualnaya_sobstvennost-1911409238.html

АФК "Система" и Роспатент договорились о сотрудничестве в сфере ИС

АФК "Система" и Роспатент договорились о сотрудничестве в сфере ИС - РИА Новости, 23.11.2023

АФК "Система" и Роспатент договорились о сотрудничестве в сфере ИС

В понедельник на площадке Международной выставки-форума "Россия" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:40

2023-11-23T17:40

2023-11-23T17:40

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

афк "система"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В понедельник на площадке Международной выставки-форума "Россия" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Акционерной финансовой корпорацией "Система" (АФК "Система") в сфере интеллектуальной собственности (ИС), сообщает пресс-служба компании. Основными целями соглашения являются сотрудничество в области экспертно-аналитического и правового сопровождения процессов управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. А также своевременное выявление, учет, регистрация и правовая охрана объектов интеллектуальной собственности для продвижения на российском и международном рынках передовых технологий и новых видов продукции, создаваемых отечественными компаниями, говорится в сообщении. Стороны будут оказывать взаимное содействие в экспертизе, обмениваться опытом по правовой охране и регистрации результатов интеллектуальной деятельности, налогово-правовым вопросам, связанным с созданием результатов интеллектуальной деятельности и внедрением новых технологий. Также планируется проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, выставок и других мероприятий по вопросам учета и регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, пояснили в пресс-службе. Комментируя подписание, президент АФК "Система" Тагир Ситдеков подчеркнул перспективность расширения сотрудничества с Роспатентом в такой важной для современной экономики сфере, как интеллектуальная собственность. "В наших портфельных компаниях, ведущих активную инновационную деятельность, постоянно создаются новые технологические продукты, которые требуют тщательного учета и регистрации, в том числе в рамках импортозамещения. Мы уже взаимодействуем с Федеральным институтом промышленной собственности в процессе оформления и охраны интеллектуальных прав на новые разработки. Уверен, что подписанное соглашение позволит вывести эту работу на качественно новый уровень", – цитирует пресс-служба Ситдекова. В свою очередь, руководитель Роспатента Юрий Зубов отметил важность того, что все большее количество российских предприятий выражает заинтересованность в управлении своими нематериальными активами. "Это основа для развития научно-технологического задела нашей страны и технологической независимости. <…> Уверены, что наше сотрудничество в рамках соглашения выведет управление интеллектуальной собственностью во всех предприятиях корпорации на новый уровень, а наше экспертное взаимодействие поможет совершенствовать процессы охраны, защиты и коммерциализации разработок и брендов", - приводятся в сообщении слова Зубова.

https://ria.ru/20231117/sotrudnichestvo-1910069941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), афк "система", выставка-форум "россия"