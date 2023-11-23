https://ria.ru/20231123/industrialnye_parki-1911366543.html

Более 55% индустриальных парков Подмосковья полностью заполнены

Более 55% индустриальных парков Подмосковья полностью заполнены - РИА Новости, 23.11.2023

Более 55% индустриальных парков Подмосковья полностью заполнены

Больше половины из 69 действующих индустриальных парков Московской области заполнены на 100%, сообщила заместитель председателя регионального правительства –... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:44

2023-11-23T15:44

2023-11-23T15:44

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Больше половины из 69 действующих индустриальных парков Московской области заполнены на 100%, сообщила заместитель председателя регионального правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "По количеству индустриальных парков Московская область безусловный лидер среди российских регионов. При этом и качество промышленной инфраструктуры в Подмосковье находится на высочайшем уровне – об этом свидетельствует выбор инвесторов, которые активно заполняют индустриальные парки региона. На данный момент из 69 площадок 38 заполнены на 100%. Это более 55% всех действующих индустриальных парков Московской области", - сообщила Зиновьева, слова которой привела пресс-служба министерства. При этом зампред подчеркнула, что регион продолжает развивать индустриальную инфраструктуру: в стадии реализации в Подмосковье находится 38 проектов новых индустриальных парков. Это обеспечит сохранение достаточного объема предложений на рынке для новых инвесторов. Для удобства инвесторов в Подмосковье работает сервис "Начни бизнес в Индустриальном парке Подмосковья". Сервис позволяет инвесторам онлайн выбрать площадку или помещение в одном из индустриальных парков области. Также в рамках сервиса инвесторы могут воспользоваться услугой онлайн-показа площадки – 3D-тура, позволяющего осмотреть выбранный объект без выезда на локацию, напомнили в пресс-службе. Там добавили, что сервис реализован на инвестиционной карте региона, которая создана в рамках регионального инвестстандарта, внедренного в Подмосковье.

https://radiosputnik.ru/20231107/park-1907978244.html

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московская область (подмосковье), промышленность, инвестиции, наука