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Путин скоро утвердит обновленную стратегию по ИИ, заявил Чернышенко - РИА Новости, 23.11.2023
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12:40 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ii-1911299939.html
Путин скоро утвердит обновленную стратегию по ИИ, заявил Чернышенко
Путин скоро утвердит обновленную стратегию по ИИ, заявил Чернышенко - РИА Новости, 23.11.2023
Путин скоро утвердит обновленную стратегию по ИИ, заявил Чернышенко
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ожидает, что указ президента РФ Владимира Путина об утверждении обновленной национальной стратегии развития искусственного... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:40
2023-11-23T12:40
общество
технологии
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
ии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ожидает, что указ президента РФ Владимира Путина об утверждении обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) выйдет в ближайшее время, об этом он заявил в своем выступлении на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "В сентябре ... прошла стратегическая сессия по искусственному интеллекту. ... На ней эксперты, которые представляли научные организации, бизнес, органы власти, подробно обсудили развитие рынка ИИ, его перспективы и главные вызовы. И по итогам сессии были выработаны предложения по актуализации национальной стратегии ИИ. ... И мы ожидаем, что в ближайшее время выйдет указ президента об утверждении новой стратегии развития искусственного интеллекта", - сказал Чернышенко. По его словам, обновленная нацстратегия отвечает масштабным вызовам, которые стоят перед рынком ИИ. Среди них - необходимость создания дополнительных вычислительных мощностей, развитие передовых научных разработок и исследовательских команд, а также рост темпов внедрения ИИ в отраслях экономики и государственном управлении. Как отметил вице-премьер, важно продолжать работу по подготовке кадров, обеспечению инвестиций для ИИ-стартапов, а также снимать нормативные барьеры и преодолевать международную изоляцию. Чернышенко также добавил, что с момента утверждения первой нацстратегии по развитию искусственного интеллекта в России подготовлена база для движения вперед. "Новый этап развития искусственного интеллекта в России как раз заключается в переходе к фазе активного внедрения проектов с использованием технологий ИИ в экономические и хозяйственные процессы", - сказал он. Вице-премьер отметил, что такой переход важен, если Россия хочет сохранить лидирующие позиции в мировой гонке за ИИ с учетом новых глобальных трендов. Такими трендами, по словам Чернышенко, стали стремление государств к технологической независимости в условиях взаимных ограничений, ужесточение борьбы за кадры, развитие безопасного ИИ. Также это тренды на развитие научных исследований в новых технологических областях, связанных, к примеру, с большими языковыми моделями, а также рост экономического эффекта от использования ИИ.
https://ria.ru/20231106/mask-1907692889.html
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общество, технологии, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, ии
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, ИИ
Путин скоро утвердит обновленную стратегию по ИИ, заявил Чернышенко

Чернышенко: Путин утвердит обновленную стратегию по ИИ в ближайшее время

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ожидает, что указ президента РФ Владимира Путина об утверждении обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) выйдет в ближайшее время, об этом он заявил в своем выступлении на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
«
"В сентябре ... прошла стратегическая сессия по искусственному интеллекту. ... На ней эксперты, которые представляли научные организации, бизнес, органы власти, подробно обсудили развитие рынка ИИ, его перспективы и главные вызовы. И по итогам сессии были выработаны предложения по актуализации национальной стратегии ИИ. ... И мы ожидаем, что в ближайшее время выйдет указ президента об утверждении новой стратегии развития искусственного интеллекта", - сказал Чернышенко.
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6 ноября, 11:46
По его словам, обновленная нацстратегия отвечает масштабным вызовам, которые стоят перед рынком ИИ. Среди них - необходимость создания дополнительных вычислительных мощностей, развитие передовых научных разработок и исследовательских команд, а также рост темпов внедрения ИИ в отраслях экономики и государственном управлении. Как отметил вице-премьер, важно продолжать работу по подготовке кадров, обеспечению инвестиций для ИИ-стартапов, а также снимать нормативные барьеры и преодолевать международную изоляцию.
Чернышенко также добавил, что с момента утверждения первой нацстратегии по развитию искусственного интеллекта в России подготовлена база для движения вперед. "Новый этап развития искусственного интеллекта в России как раз заключается в переходе к фазе активного внедрения проектов с использованием технологий ИИ в экономические и хозяйственные процессы", - сказал он.
Вице-премьер отметил, что такой переход важен, если Россия хочет сохранить лидирующие позиции в мировой гонке за ИИ с учетом новых глобальных трендов. Такими трендами, по словам Чернышенко, стали стремление государств к технологической независимости в условиях взаимных ограничений, ужесточение борьбы за кадры, развитие безопасного ИИ. Также это тренды на развитие научных исследований в новых технологических областях, связанных, к примеру, с большими языковыми моделями, а также рост экономического эффекта от использования ИИ.
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21 ноября, 15:39
 
ОбществоТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинИИ
 
 
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