Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили приступить к созданию новой госидеологии - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ideologiya-1911217224.html
В Госдуме предложили приступить к созданию новой госидеологии
В Госдуме предложили приступить к созданию новой госидеологии - РИА Новости, 23.11.2023
В Госдуме предложили приступить к созданию новой госидеологии
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать рабочую группу, которая займется выработкой основных направлений новой государственной... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T03:40
2023-11-23T03:40
россия
михаил шеремет
александр бастрыкин
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_7bc2a2382e5a0d0090917da0442a38a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать рабочую группу, которая займется выработкой основных направлений новой государственной идеологии. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил мнение, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена. Он считает, что необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в основном законе страны. "России нужна государственная идеология, объединяющая мировоззрение и идеалы всех народов нашей многонациональной страны. Идеология позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России, задать четкий и прямолинейный курс на многие годы вперед. Для выработки основных направлений государственной идеологии необходимо создать специальную рабочую группу, состоящую из представителей различных отраслей общественной, политической и экономической жизни", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в основе государственной идеологии должны лежать патриотизм, любовь к Родине и стремление создать из России великое и могущественное государство. Согласно статье 13 действующей Конституции РФ, "в Российской Федерации признается идеологическое многообразие" и "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".
https://ria.ru/20220629/ideologiya-1798973191.html
https://ria.ru/20231122/rossiya-1911099241.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил шеремет, александр бастрыкин, госдума рф, политика
Россия, Михаил Шеремет, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Политика
В Госдуме предложили приступить к созданию новой госидеологии

Депутат Шеремет предложил приступить к созданию новой госидеологии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать рабочую группу, которая займется выработкой основных направлений новой государственной идеологии.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил мнение, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена. Он считает, что необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в основном законе страны.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Глава КС заявил о невозможности внести госидеологию в Конституцию
29 июня 2022, 13:16
"России нужна государственная идеология, объединяющая мировоззрение и идеалы всех народов нашей многонациональной страны. Идеология позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России, задать четкий и прямолинейный курс на многие годы вперед. Для выработки основных направлений государственной идеологии необходимо создать специальную рабочую группу, состоящую из представителей различных отраслей общественной, политической и экономической жизни", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, в основе государственной идеологии должны лежать патриотизм, любовь к Родине и стремление создать из России великое и могущественное государство.
Согласно статье 13 действующей Конституции РФ, "в Российской Федерации признается идеологическое многообразие" и "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".
Пионеры - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В КПРФ поддержали идею возродить идеологию в России
Вчера, 16:13
 
РоссияМихаил ШереметАлександр БастрыкинГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала